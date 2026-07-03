Dacă îți dorești o cină sănătoasă, sățioasă și rapid de preparat, această rețetă cu carne tocată de curcan, cartofi dulci și ciuperci poate fi o alegere inspirată. Totul se gătește într-o singură tigaie, ceea ce înseamnă mai puțin timp petrecut în bucătărie și mai puține vase de spălat.

Rețeta este gata în doar 25 de minute și folosește ingrediente simple, ușor de găsit. În plus, oferă un aport important de proteine și fibre, fiind potrivită pentru persoanele care își doresc mese echilibrate și consistente.

De ce este această rețetă bogată în proteine și sățioasă

Carnea tocată slabă de curcan folosită în rețetă conține, de regulă, aproximativ 93% carne slabă și 7% grăsime, combinând carne albă și carne roșie.

Nutriționiștii explică faptul că sursele de proteine slabe, precum carnea de curcan, contribuie la creșterea senzației de sațietate și pot susține menținerea și dezvoltarea masei musculare, potrivit Eating Well.

Cartofii dulci aduc un plus de fibre și amidon rezistent, care favorizează sănătatea intestinală, încetinesc absorbția glucozei în sânge și contribuie la menținerea senzației de sațietate după masă. De asemenea, aceștia sunt bogați în beta-caroten, antioxidantul care le oferă culoarea portocalie și care poate susține sănătatea cardiovasculară.

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Ciupercile completează preparatul cu volum și foarte puține calorii. Specialiștii le consideră alimente cu densitate energetică redusă, deoarece conțin multă apă și fibre, ceea ce le face sățioase fără a aduce un aport caloric mare.

Ingrediente pentru 4 porții

1 lingură de ulei de măsline extravirgin;

1/2 ceapă galbenă medie, tăiată cubulețe;

2 căței de usturoi, tocați mărunt;

450 g carne tocată slabă de curcan;

2 cartofi dulci medii, spălați și tăiați cuburi;

150 g ciuperci feliate;

1/2 linguriță de sare;

1/4 linguriță de piper măcinat.

Mod de preparare

Încălzește uleiul de măsline într-o tigaie mare, preferabil din fontă, la foc mediu.

Adaugă ceapa și usturoiul și gătește-le, amestecând frecvent, timp de 2-3 minute, până se înmoaie.

Pune carnea tocată de curcan și gătește-o aproximativ 5 minute, amestecând și desfăcând bucățile de carne, până când nu mai rămân porțiuni roz.

Adaugă cartofii dulci, ciupercile, sarea și piperul.

Acoperă tigaia și lasă preparatul să se gătească timp de 10-12 minute, amestecând din când în când, până când cartofii dulci devin fragezi.

Preparatul poate fi servit imediat, simplu sau alături de o salată verde.