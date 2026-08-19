Vâlcea s-a dezvoltat în ultimii ani în industria alimentară, deși județul nu are o pondere agricolă foarte mare la nivel național, a afirmat Aurel Simion, fondatorul brandului „Ca altădată”, în cadrul producției G4Food „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir”,

În cadrul discuției despre dezvoltarea gastronomiei oltenești, Simion a subliniat că zona de nord a Olteniei are un sector alimentar mai bine coagulat decât alte părți ale regiunii.

El a indicat mai multe domenii în care Vâlcea are o prezență importantă, între acestea panificația, retailul cu capital autohton și industria de procesare a cărnii de pasăre.

„Industria alimentară reprezintă un procent foarte bun la nivel național”, a afirmat Simion, care a vorbit și despre dezvoltarea altor industrii din județ.

În discuție au fost menționate companii precum Annabella, Râureni și Boromir, precum și dezvoltarea zonei vitivinicole din Drăgășani. Potrivit lui Simion, în această zonă s-a format deja o comunitate de producători și există perspectiva constituirii unei asociații.

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