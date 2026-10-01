Matcha a devenit în ultimii ani una dintre cele mai vizibile băuturi din cafenele și de pe rețelele sociale. Pudra verde originară din Japonia a ajuns să fie consumată atât ca alternativă la cafea, cât și în latte-uri sau în diverse preparate.

Dar cum îți dai seama dacă ai cumpărat o matcha bună și care sunt semnele că produsul pe care îl ai în față nu este ceea ce cauți?

Victor Sîntejudean și Călin Burghiu, fondatorii GREEN DREAM, un brand independent de matcha format în București, au vorbit pentru G4Food, la Slow Coffee Festival, despre cum alegi o matcha, ce contează la origine și recoltă, cum trebuie preparată și ce diferențe pot exista între produsele de pe piață.

GREEN DREAM lucrează cu ferme din mai multe regiuni ale Japoniei și selectează grade diferite de matcha, de la produse pentru consum zilnic sau gătit până la matcha ceremonială și grade superioare, premiate internațional.

De unde a pornit GREEN DREAM

Pentru fondatorii GREEN DREAM, relația cu matcha a început dintr-o nevoie personală și s-a transformat ulterior într-un business.

„Ne-am apucat de acest business din dorința de a aduce o matcha calitativă și pe piața din România. Am observat că în multe locuri calitatea era deficitară și Călin fiind un mare pasionat de matcha, care bea matcha de 9 ani de zile, eu am venit un pic mai târziu, acum 2 ani de zile am descoperit-o. Mi-a arătat ce înseamnă o matcha de calitate și mi-a plăcut foarte tare și am zis că trebuie să facem cumva să aducem și noi în România un produs de care să fim noi în primul rând mulțumiți și apoi să-l distribuim în cât mai multe locuri, cât mai mulți oameni să aibă acces la o matcha din Japonia cum ar trebui să fie. Și de aceea lucrăm și pe partea B2C și B2B, adică încercăm să acoperim toată paleta de consumatori și de clienți.”, spune Victor Sîntejudean.

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Cum recunoști o matcha bună

Una dintre cele mai importante întrebări pentru cine cumpără pentru prima dată matcha este cum își poate da seama dacă produsul este unul de calitate.

Călin Burghiu vorbește despre culoare și gust, dar pune accentul în primul rând pe experiența din ceașcă:

„Există mai mulți indici universali, cum ar fi culoarea, profilul de gust. Dar gustul în principal, adică trebuie să fie foarte floral, dulce, deloc astringent sau amar. De asta cumva ce găsești peste tot și gustul ăla de care fuge toată lumea înseamnă că ori nu e calitatea bună a materiei prime, ori pur și simplu nu e ținut cum trebuie. Că, din păcate, e și un produs care e foarte sensibil, mai sensibil decât cafeaua.”

Cei doi atrag atenția și asupra modului în care produsul este păstrat și preparat:

„Toți factorii ăștia externi, temperatura, lumină… Modul de preparare influențează foarte tare, adică trebuie să avem apa la temperatură între 70 și 80 de grade, sunt mai multe norme de care trebuie să ținem cont. Ca să servim clientului ceva calitativ și să nu-i stricăm gustul unei matcha bune.”

De ce contează de unde vine matcha

Originea este unul dintre primele lucruri pe care cei doi le recomandă consumatorilor să le verifice.

„Primul e din Japonia. Asta e primul factor. Și după aceea, na, mulți playeri de pe piață nici nu dau toate detaliile tehnice, că nu sunt obligați. Dar, de exemplu, harvest-ul din care provine, adică… Poate să întrebe de regiunea din care vine matcha, poate să întrebe soiul de plantă, pentru că sunt mai multe soiuri de plantă, recoltă. Sunt mai multe recolte în timpul anului.”

Prima recoltă și diferențele dintre grade

Momentul recoltării este un alt criteriu discutat în interviu.

„Și, de exemplu, dacă ai din prima recoltă, calitatea e superioară. Numărul de antioxidanți e mult mai mare, verdele e mult mai intens, gustul e mult mai potent și mai dulce. Dar nu e neapărat o obligație ca să fac o matcha bună. Poate să fie și din recolta a doua, să zicem, poate să fie un blend. Dar sunt anumite chestii după care poți să te uiți dacă comerciantul respectiv dă din casă cele detalii.”

„Dacă nu vezi chestiile astea pe ambalaj sau așa, deja poți să-ți faci o idee: ok, de ce nu împărtășesc, de ce nu se laudă cu chestiile astea? Probabil pentru că ascund ceva.”

Matcha sau cafea?

Matcha a devenit pentru unii consumatori o alternativă la cafea. Pentru alții, cele două băuturi coexistă fără probleme.

„Sunt consumatori care au înlocuit cafeaua clasică cu matcha, sunt consumatori care le combină cu succes. Și sunt foarte mulți reticenți, dintre categoriile pe care fac parte, și eu, foarte mare băutoare de cafea, care nu am gustat niciodată matcha.”, spune Georgiana Ioniță Toader, jurnalist G4Food. Iar pentru cine nu a încercat-o niciodată, descrierea gustului poate porni de la ceaiul verde: „Gustul e asemănător cu gustul de ceai verde, însă are niște note în plus, poate să aibă niște note mai umami, mai nati.Dar aș asocia foarte tare cu gustul de ceai verde, ceva în zona aceea.”, spune Călin Burghiu.

De ce unii spun că matcha le oferă o energie diferită

În discuția despre diferența dintre matcha și cafea, unul dintre fondatori descrie modul în care percepe efectul băuturii:

„Ideea e că spike-ul de energie pe care ți-l dă cafeaua, aici e mult mai dozat și release-ul lui are loc pe vreo 4-6 ore față de cafea, unde te lovește cam după 30 de minute. Adică dacă vrei să ai doza aia de energie, dar să nu te agite pe moment, matcha e un înlocuitor foarte bun. În sensul în care poți să ai doza aia distribuită pe 4-6 ore de energie, dar totuși să fii calm.”, explică Călin Burghiu.

Câtă cofeină are o porție

Cei doi au vorbit și despre cantitatea de cofeină pe care o poate conține o porție.

„Teoretic depinde de la soi la soi, dar soiurile pe care le avem noi, cam au la 2 grame cât punem noi la o porție, sunt cam 60 de miligrame de cofeină.”

Întrebat despre consumul zilnic, unul dintre fondatori spune:

„Teoretic câtă cafea poți să bei, cam atâta matcha poți să consumi. Noi am băut și 5-6 într-o zi, poate și mai mulți. Deci aici depinde de la om la om, de la casă la casă.”

Cum se prepară matcha în mod tradițional

În cadrul demonstrației pentru G4Food, cei doi au arătat și cum se prepară matcha.

„Tradițional e doar cu apă.”

Temperatura apei este însă importantă, spun ei:

„Da, doar cu apă și contează să fie la temperatura potrivită ca să nu ardă ceaiul. Și atât, așa se bea tradițional.”

Temperatura indicată de cei doi în cadrul demonstrației a fost de 70-80 de grade Celsius.

Pentru cei care preferă o băutură mai cremoasă, există și varianta cu lapte:

„Eu separat acasă pentru mine, totuși îmi pun puțin lapte pentru că îmi place cremozitatea, pornind totuși din zona de cafea sau așa, îmi place să-mi aduc aminte de cappuccino, de exemplu.

Și cumva îmi păcălesc creierul că are fix textura aia pe care o caut.

Dar în același timp m-am obișnuit și îmi place mai mult gustul ăsta și văd și beneficiile și atunci e așa, un combo.”

GREEN DREAM și noua cultură a matcha în România

GREEN DREAM s-a format în București ca un brand independent dedicat matcha și culturii japoneze.

Cei din spatele brandului spun că lucrează cu ferme din mai multe regiuni ale Japoniei și selectează grade diferite de matcha, astfel încât produsul să poată fi folosit atât pentru consumul de zi cu zi sau gătit, cât și pentru consumul tradițional ori pentru latte-uri de specialitate.

Pentru fondatori, totul a pornit de la o nevoie personală, dar proiectul a devenit între timp un brand construit în jurul ideii de a face matcha mai ușor de descoperit și de înțeles.

Iar dacă există un singur lucru pe care îl transmit cel mai clar despre alegerea unei matcha, acesta ține de gust:

„Trebuie să fie foarte floral, dulce, deloc astringent sau amar.”

Mai multe despre cum alegi matcha, ce diferențe există între recolte și cum se prepară corect puteți vedea în interviul VIDEO realizat de G4Food la Slow Coffee Festival.