Cris-Tim Family Holding, unul dintre cei mai importanți producători locali de mezeluri și produse ready meals, a semnat un acord pentru achiziția integrală a companiei Via Trend Ready Meals și, indirect, a companiei Snack 4U Concept, cel mai mare producător de sandvișuri din România. Informația a fost relatată de Economedia.

Tranzacția a fost semnată pe 2 octombrie 2026 cu Brainfly Ltd., compania care deține 100% din Via Trend Ready Meals. După finalizarea tranzacției, Cris-Tim va deține direct 100% din Via Trend și, indirect, 100% din Snack 4U Concept.

Finalizarea tranzacției este estimată până la sfârșitul lunii noiembrie 2026, sub rezerva îndeplinirii condițiilor rămase.

Ce cumpără Cris-Tim

Via Trend Ready Meals este unul dintre principalii competitori ai Cris-Tim pe segmentul de ready meals, cu venituri comparabile și un portofoliu similar de produse. Compania deține integral Snack 4U Concept, cel mai mare producător de sandvișuri din România.

Cele două companii produc atât produse sub brand propriu, cât și produse private label pentru lanțuri internaționale de retail prezente în România. Sandvișurile sunt distribuite atât prin HoReCa, cât și prin retailul tradițional.

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În portofoliul companiilor se află brandurile Daniela’s, Paparude și Snack 4U.

Prin această achiziție, Cris-Tim își propune să își consolideze poziția de lider pe segmentul ready meals și să își extindă activitatea în categoria sandvișurilor, creând în același timp o platformă pentru dezvoltarea portofoliului de produse ready meals.

„Semnarea acestui acord reprezintă un pas important în implementarea strategiei de creștere pe care am prezentat-o investitorilor la momentul IPO-ului. Această achiziție ne va consolida semnificativ poziția de lider pe segmentul de ready meals și va crea noi oportunități în segmentul sandvișurilor. Vedem un potențial considerabil în această categorie, care a înregistrat constant creșteri anuale de două cifre și pentru care perspectivele rămân foarte bune. Pe măsură ce puterea de cumpărare a consumatorilor români se apropie de nivelurile europene, considerăm că aceștia se vor orienta tot mai mult către produse proaspete, practice, gata de consum sau gata de gătit”, a declarat Radu Timiș Jr., potrivit Economedia.

Cris-Tim vrea să își reducă numărul unităților de producție

Via Trend și Snack 4U operează în prezent trei unități de producție, dintre care două sunt deținute și una este închiriată. Acestea sunt situate în Moara Domnească, județul Ilfov, Pietroasele, județul Buzău, și București.

Una dintre unități este o fabrică modernă, construită recent, cu o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați.

Pe termen scurt, după finalizarea tranzacției, obiectivul Cris-Tim este consolidarea producției de ready meals și sandvișuri în maximum două unități. Compania urmărește astfel o utilizare mai eficientă a capacităților de producție și obținerea unor eficiențe la nivelul producției și logisticii.

Sandvișurile reprezintă, de altfel, o categorie strategică pentru Cris-Tim. Compania produce deja o parte importantă dintre ingredientele utilizate în aceste produse, iar integrarea activităților ar urma să permită un control mai bun al lanțului de aprovizionare și să susțină inovarea de produs.

În plus, infrastructura proprie de distribuție la nivel național ar putea contribui la extinderea disponibilității produselor din această categorie.

Cris-Tim își revizuiește planul de investiții

În planul de investiții prezentat la momentul listării pe bursă, Cris-Tim prevăzuse aproximativ 100 de milioane de lei pentru construirea unei noi fabrici de ready meals, inclusiv capacitate pentru producția de sandvișuri.

Achiziția Via Trend și Snack 4U include însă o unitate de producție recent construită, comparabilă cu cea prevăzută în planul inițial. Astfel, compania consideră că poate implementa strategia de dezvoltare folosind infrastructura deja existentă și poate evita investiția în infrastructură duplicată.

În urma tranzacției, Cris-Tim intenționează să revizuiască semnificativ investiția planificată și să aloce capitalul într-un mod mai eficient. Necesarul revizuit de investiții și calendarul aferent vor fi comunicate investitorilor după finalizarea acestora.

Ce rezultate financiare au Via Trend și Snack 4U

Potrivit unei evaluări agregate indicative realizate de management pe baza informațiilor financiare din perioada 2023-2025, cele două companii au înregistrat o medie anuală ajustată a veniturilor de 143,2 milioane de lei.

EBITDA medie anuală ajustată a fost de 20,7 milioane de lei, iar profitul net mediu anual ajustat s-a ridicat la 8,9 milioane de lei.

Tranzacția a fost aprobată de Consiliul de Administrație și autorizată de Consiliul Concurenței. A fost obținută și autorizația necesară în cadrul mecanismului de examinare a investițiilor străine în România.

Întrucât finalizarea este estimată spre sfârșitul anului 2026, compania nu anticipează modificări ale bugetului aprobat pentru anul în curs.

După finalizarea tranzacției, Cris-Tim intenționează să integreze Via Trend și Snack 4U printr-o fuziune prin absorbție, sub rezerva aprobărilor și a îndeplinirii procedurilor legale.