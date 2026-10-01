VIDEO FOTO | Cum au petrecut românii din Catalonia cu mici, gulaș și gogoși. Coada la mici s-a întins, nu doar în lungime,ci și până târziu în noapte

01 oct. 2026, Călătorii Culinare
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Cine a gătit la fiesta românească
  2. La masă cu prietenii
  3. Miere și vin românesc

Pentru a serba cei 145 de ani de relații diplomatice româno-spaniole, asociațiile românești din Catalonia sub umbrela Consulatului General al României la Barcelona au dat adunarea weekendul trecut la Vilanova y la Geltru, un oraș de coastă la 50 de km în sudul Barcelonei.

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S-a lăsat cu cântece și dansuri românești, cu o paradă a costumelor populare, dar mai ales s-a gătit la fața locului și s-a degustat până târziu în noapte.

Cine a gătit la fiesta românească

Chiar cei care au organizat evenimentul. Trei asociații românești, două din Sabadell și una din Guissona, au venit pregătite cu de toate: grătare, ceaune, au făcut focul și au preparat mici, gulaș și sarmale. Aromele s-au răspândit în toată piața de lângă port și au atras nu doar români, ci și localnici curioși să vadă ce miroase atât de bine.

Lângă bărbații care puneau micii și găteau gulașul, doamnele preparau aluatul de gogoși și papanași. Ultimii cu smântână și gem, așa cum trebuie să fie. Plăcintele erau gata făcute, și cu brânză și cu mere.

Gemul fiind preparat tot de gospodinele românce din Sabadell. Ca și vișinata, afinata și pălinca pe care le-au oferit spre degustare și vânzare. „Noi le-am pregătit pe toate”, ne spune preotul Cândea, îmbiindu-ne cu un deget de afinată.

S-a pus și de o mămăligă și pentru sarmale și pentru mămăliguță cu brânză. Dar n-a lipsit nici fasolea cu afumătură și cârnați și nici langoșii cu brânză.

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Prăjiturile românești au stat lângă cele în formă de fructe, la modă zilele acestea. Gabriela, proprietara unei cofetării din Barcelona a pregătit amandine, eclere, cornulețe, bezele, iar Elena, care are o cafenea în St. Cugat, a oferit checuri și biscuiți pe lângă cafea și sucuri naturale.

Gabriela a făcut chiar și biscuiți în forma steagului României, pe care copiii le-au pictat apoi în cele trei culori.

Pe partea opusă a pieții, Mădălin pregătea, în food truck, celebrii săi mici pentru care românii din Catalonia vin de la zeci de km. Pe un grătar sfârâiau micii, pe altul se coceau kurtos kolacs. Coada din fața food-truck-ului a rămas până la miezul nopții, câteva ore după ce toate mesele și scaunele din piață fuseseră strânse. Oamenii încă mai luau kurtos la pachet.

La masă cu prietenii

Cei din Vilanova, fiind la doi pași de casă, au ales să pună o masă mare pentru toți. Au gătit care sarmale, care aperitive, sărățele sau prăjituri de casă. Și le-au degustat împreună. Copiii veneau de la joacă pentru a mai lua o felie de salam de biscuiți, o „nucă” umplută, un cornuleț sau o negresă.

Salamul de biscuiți a fost și favoritul unui consilier local de la primăria din oraș, care mi-a cerut rețeta. Iar primarul din Vilanova, întrebat care e mâncarea românească preferată, nu s-a putut decide între sarmale și mici. Omul deja e familiarizat cu gastronomia românilor și îi încurajează pe cei de aici să își conserve tradițiile și obiceiurile.

Miere și vin românesc

Pe lângă vișinată de casă și palincă de Ardeal, românii de la fiesta din Vilanova au găsit în căsuțele din piață și vinuri ori alte băuturi românești, dar și miere românească naturală, care a avut mare succes.

Toată petrecerea a fost o bucurie, dar fără mâncare românească n-ar fi fost atât de bine. Am gustat câte puțin din toate, de poftă, mai puțin din kurtocs că era coada prea mare. Dar știu (că nu-i prima dată când îi testez) că sunt delicioși.

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