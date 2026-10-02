Purina organizează duminică, 4 octombrie, în Parcul Herăstrău din București, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Animalelor. Programul include activități pentru copii și adulți, demonstrații canine, consultații și recomandări despre sănătatea animalelor, precum și un târg de adopții. Participanții se pot alătura și unei provocări prin care pașii făcuți între 4 și 11 octombrie vor fi transformați în hrană pentru animalele din adăposturi.

Evenimentul are loc la Roaba de Cultură, între orele 10:00 și 16:00, și este destinat atât familiilor care au animale de companie, cât și celor care vor să afle mai multe despre îngrijirea acestora.

Potrivit unui sondaj INSCOP Research din septembrie 2025, 57% dintre români dețin cel puțin un animal de companie.

Activități pentru copii și adulți

Programul include zona „Kids & Pet School”, unde copiii pot participa la ateliere educative despre îngrijirea animalelor și despre interacțiunea responsabilă cu acestea.

Adulții vor putea discuta cu specialiști în zona „Vet Consultation” despre sănătatea, nutriția și starea de bine a animalelor de companie. Programul mai include demonstrații de dresaj susținute de DogTors și mai multe activități interactive.

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La eveniment va fi organizat și un târg de adopții în colaborare cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București și Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Pașii făcuți în perioada 4-11 octombrie se transformă în donații

În cadrul evenimentului, Purina, Radu Restivan și Alergado lansează o provocare caritabilă bazată pe mersul pe jos.

Participanții trebuie să își înregistreze pașii în aplicația Alergado. Toți pașii acumulați între 4 și 11 octombrie vor fi transformați de Purina în donații de hrană pentru adăposturi și asociații partenere.

Provocarea este deschisă tuturor, indiferent dacă au sau nu un animal de companie.

Potrivit celui mai recent Eurobarometru, publicat în septembrie 2026, 78% dintre români merg pe jos cel puțin 10 minute în patru până la șapte zile pe săptămână.

Legătura dintre deținerea unui câine și activitatea fizică a fost analizată și într-un studiu publicat în 2019 în revista Scientific Reports. Cercetarea a indicat că proprietarii de câini au de patru ori mai multe șanse să atingă recomandarea de 150 de minute de activitate fizică pe săptămână.

Peste 2.000 de câini adoptați în 2025

Zona de adopții le va permite vizitatorilor să cunoască animalele aflate în grija adăposturilor și să afle de la reprezentanții ASPA care sunt pașii necesari pentru adopție.

Potrivit datelor ASPA citate de organizatori, peste 2.040 de câini din adăposturile instituției au fost adoptați în 2025, cu aproape 40% mai mulți decât în 2024. În continuare, peste 2.000 de câini își caută o familie.

„Ziua Mondială a Animalelor este o invitație de a celebra legătura specială dintre oameni și animalele lor de companie, dar și responsabilitatea pe care o avem față de ele. Ne dorim ca familiile să petreacă o zi frumoasă împreună, să descopere informații utile și să contribuie la o faptă bună. Între 4 și 11 octombrie, fiecare plimbare înregistrată în aplicația Alergado poate ajuta: Purina va transforma pașii participanților în hrană pentru animalele mai puțin norocoase”, a declarat Ioana Mocanu, Marketing Purina Adriatic, Bulgaria și România.

Evenimentul are loc duminică, 4 octombrie, între orele 10:00 și 16:00, la Roaba de Cultură din Parcul Herăstrău, București.