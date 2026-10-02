O cafea bună nu înseamnă doar boabe de calitate. Între fermier și ceașca din fața consumatorului există mai multe etape — prăjire, măcinătură, temperatură și preparare — iar o singură greșeală poate schimba rezultatul final.

David Pahomi, barista și trainer la Meron și campion național Cup Tasters 2026, a explicat, la G4Food, în cadrul Slow Coffee Festival, de ce o cafea de calitate poate fi compromisă în procesul de preparare, cum funcționează cafeaua la filtru și de ce consumatorii români încep să fie tot mai interesați să-și prepare singuri cafeaua acasă.

Cafeaua din Transilvania și povestea lui Dracula

Unul dintre elementele prin care Meron atrage atenția este identitatea vizuală a brandului și sloganul „Cafea măcinată în Transilvania”. Pentru consumatorii străini, asocierea cu Transilvania vine uneori la pachet cu întrebări despre Dracula.

„Nu se sperie, ne întreabă dacă e cafea cu usturoi, să speriem strigoi. Dar e un nume care ne face cunoscuți și cumva atrage atenția, de aceea și folosim acest logo”, povestește David Pahomi.

Despre cafeaua Meron, Pahomi spune:

„Este o cafea light roast, 100% arabica. Cumpărăm cafea și o prăjim noi. Noi suntem bazați în Cluj-Napoca, acolo avem prăjitoria, dar de asemenea avem și peste 30 de cafenele. Suntem cam cel mai mare lanț de cafea de specialitate din Estul Europei. Și munca noastră este să punem în evidență munca pe care o fac fermierii de cafea. Cumpărăm cafea și o prăjim din toată lumea. În principiu, cele mai importante origini pentru noi sunt Columbia și Etiopia.”

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Cum poți strica o cafea bună

O cafea de calitate poate fi compromisă în mai multe etape, spune David Pahomi.

„Da, fiecare pas în lumea asta a cafelei de specialitate contează. Adică poți să faci greșeli pe drumul până ajunge la client care să strice ce e caracterul cafelei. Cafeaua poate să fie foarte bună, dacă nu e prăjită bine o să fie un produs rău. Dacă și cafeaua e bună și prăjită bine, omul care o prepară s-ar putea să greșească metoda de preparare și să nu arate caracterul adevărat al cafelei. Și atunci e o chestie care e super sensibilă, trebuie să găsești balansul potrivit între temperatură, măcinătură, e o chimie întreagă ce se întâmplă.”

Ce este cafeaua la filtru

La festival, David Pahomi a preparat cafea la filtru manual.

„Da, este o cafea la filtru, de fapt, e un filtru manual, artizanal, diferit de cafeaua la espresso pentru că nu avem acea presiune care să ne dea o băutură foarte intensă, foarte corpulentă. Dar este, încă o dată, ca în categoria de cafea la filtru, o metodă de preparare care durează un pic mai mult, în jur de două-trei minute, dar rezultă într-o băutură de intensitate mai delicată, dar în care se găsește mai bine caracterul cafelei, complexitatea cafelei, aciditatea este mai blândă, mai bright, cafelele ies mai vibrante.”

Întrebat de ce preferă să prepare cafea la filtru la festivaluri, Pahomi explică:

„Și atunci este modul prin care noi venim de obicei la festivaluri, facem și espresso la unele festivaluri, dar, în principiu, ne place să facem cafea la filtru pentru că și intensitatea e mult mai potrivită pentru băutorii care poate beau cafea cu lapte, e ceva mai friendly, să zic așa, pentru oameni și ne ajută să le prezentăm produsul nostru.”

Ce cafea preferă românii

În ceea ce privește preferințele consumatorilor români, cafeaua cu lapte și băuturile pe bază de espresso rămân în top.

„Produsul preferat de consumatori probabil încă este în zona cafelelor cu lapte și cafelelor pe bază de espresso.”

Pahomi consideră însă că România are o piață de specialty coffee bine dezvoltată.

„Suntem un popor care este super influențat de cultura italiană, dar să știți că avem o industrie de specialty foarte, foarte bună. Din fericire, am reușit să călătorim și călătorim destul de des și la festivaluri din afară, adică mergem și în zona de festivaluri din Asia, am fost în Jakarta, am fost în Bangkok la festivalul de cafea și suntem foarte bine recunoscuți. Adică piața din România este acolo cu oricine, orice altă țară din lumea specialty. Avem un specialty mai ales în București și în Cluj și celelalte orașe sunt orașe mai mici, dar în București și în Cluj sunt niște piețe foarte bune, avem niște prăjitorii foarte, foarte bune.”

Scumpirile se simt și în consumul de cafea

Prețurile mai mari se simt și în piața cafelei, spune Pahomi.

„Cred că consumul de cafea nu neapărat a scăzut, dar da, se simte. Cafeaua este, mai ales cea de specialitate, care e un pic mai scumpă decât cafeaua din comerț. S-a simțit o oarecare scădere anul acesta din cauza scumpirilor și lumea e un pic mai reticentă să facă cheltuieli, dar cred că totuși se consumă destul de multă cafea.”

Oamenii nu renunță însă neapărat la cafea, ci aleg să o prepare mai des acasă.

„Cred că lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă un pic și poate să vină, în loc să meargă în fiecare zi la cafenea, de două ori, trei ori pe săptămână. Mai mult pentru socializare și pentru gust învață să-și facă acasă.”

Tot mai mulți români își prepară cafeaua acasă

Interesul pentru cafeaua de specialitate ajunge și în bucătăriile consumatorilor.

„O dată după ce mergi pe partea de cafea de specialitate e greu să te întorci înapoi la cafea prăjită mai dark, la care e un pic mai amar, e zona de ciocolată neagră, caramel ars.”

Pahomi spune că tot mai mulți clienți au început să își cumpere echipamente și să ceară sfaturi despre prepararea cafelei.

„De obicei nu cred că renunță la produsul ăsta pentru că clar e calitativ mult mai bun, dar am observat că mulți clienți au început să-și prepare cafeaua acasă și au un espressor automat și au ustensile pentru cafea la filtru și vin către noi și ne întreabă cum să poată prepara cafeaua asta.”

Pentru Pahomi, fenomenul contribuie și la dezvoltarea comunității de specialty coffee.