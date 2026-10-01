Presupun că toată lumea s-a trezit vreodată, de obicei într-o zi aglomerată, cu frigiderul gol și cu întrebarea „noi ce mâncăm azi?.” La mine ziua aia a fost ieri. Am găsit însă în frigider un dovlecel, două roșii cam trecute și câțiva calamari rămași de la cină. Gata gătiți la airfryer. Așa că am pregătit paste în 10 minute. E o rețetă bună, ieftină (dacă îi pui altceva în loc de calamar!) și mai ales…rapidă.

Ingrediente pentru pastele de 10 minute

Paste (100 g de persoană)

2-3 roșii bine coapte (sau echivalent roșii cherry)

1 dovlecel mic sau jumătate din unul mai mare

Ulei de măsline, sare, piper

Proteina preferată.

Preparare pas cu pas

Punem apă cu sare la fiert, când dă în clocot adăugăm pastele. Le lăsăm cu 2 minute mai puțin decât timpul scris pe pachet. Între timp tăiem roșiile în cuburi (cherry în jumătăți) și dovleceii în fâșii subțiri sau cubulețe. Punem uleiul la încins, adăugăm legumele, călim câteva minute, să rămână crocante. Adăugăm sare și piper. Când pastele sunt fierte șe punem în sos, dacă e nevoie punem și puțină apă de la paste. Mai tragem 2 minute în tigaie. La final, adăugăm și o proteină. Eu am pus calamarii gata gătiți, dar poți pune resturi de pui sau orice fel de friptură, prosciutto, parmezan sau burrata, ciuperci feliate și trase la tigaie, tofu prăjit etc. La fel, măsline, capere. Așezăm porția în farfurie și condimentăm cu piper proaspăt măcinat.

- articolul continuă mai jos -

Totul în 10 minute.

Poftă bună!