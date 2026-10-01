Bucureștiul ar putea avea în curând o Organizație de Management al Destinației (OMD), cu un buget anual de peste 5 milioane de euro, bani proveniți din taxele plătite de turiști. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri, la evenimentul „HORECA FUTURE – Dialog și bune practici pentru industria ospitalității”, că organizația HORA ar urma să fie unul dintre membrii fondatori ai organizației și că își dorește ca Bucureștiul să fie promovat inclusiv ca destinație pentru studenții străini.

Ciprian Ciucu a declarat că înființarea OMD este pregătită pentru luna octombrie, iar industria ospitalității, transportatorii, organizațiile din turism și Primăria Capitalei ar urma să participe la noua structură.

„Nu e suficient să faci regenerare urbană, dar trebuie să umpli cu evenimente permanent orașul și lucrăm și la acest lucru. (…) HORA va fi unul dintre partenerii, dintre membrii fondatori ai viitoarei Organizații de Management a Destinației, OMD”, a spus primarul Capitalei.

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OMD București ar putea avea un buget de peste 5 milioane de euro anual

Ciucu a precizat că întâlnirea pentru constituirea organizației este programată pentru 13 octombrie, la ora 13:00, și că intenția este ca structura să fie administrată de profesioniști desemnați de membrii fondatori.

„Va fi o organizație unde veți avea posibilitate să vă desemnați niște profesioniști pentru management-ul ei, adică statutul va fi făcut în așa fel încât să nu îi punem noi pe unii politic”, a afirmat edilul, în fața reprezentanților industriei ospitalității.

Potrivit acestuia, OMD ar urma să gestioneze un buget de peste 5 milioane de euro pe an, provenit din banii plătiți de turiști.

„Totuși vorbim despre ceva reglementat, un buget de peste 5 milioane de euro pe an, bani care nu sunt ai dumneavoastră, nu sunt ai mei, sunt ai celor care vizitează Bucureștiul, care să fie folosiți în promovarea Bucureștiului”, a declarat Ciucu.

Primarul a spus că vrea să păstreze un drept de veto asupra bugetului, pentru a evita cheltuieli pe care le consideră nejustificate.

„Am dorit să menținem un veto pe buget că nu vreau să aruncăm un milion de euro pe un sediu. Sunt chestiuni de bun simț”, a explicat el.

HORA, între membrii fondatori

Ciucu a anunțat că propunerea inițială este ca OMD să aibă cinci membri fondatori, însă numărul ar putea ajunge la șapte.

„Propunerea are cinci membri fondatori, dar cred că o să fie șapte: patru organizații din turism, ospitalitate, transportatori, HORA va fi una dintre ele, Primăria Capitalei și vreau ca să mai invit o universitate”, a spus primarul.

În noua structură ar urma să fie reprezentate și organizațiile de incoming, agențiile de turism și transportatorii, dar și Aeroportul „Henri Coandă”.

Potrivit lui Ciucu, strategia de promovare a orașului ar trebui stabilită de viitorul management al OMD, nu de primar sau de aparatul Primăriei.

„Toate aceste lucruri vă vor reveni sau viitorului management îi va reveni să gândească strategia”, a afirmat acesta.

Bucureștiul, promovat și ca destinație pentru studenți

Un obiectiv anunțat de primar este ca OMD să contribuie la promovarea Bucureștiului și ca destinație universitară pentru studenții străini.

Ciucu a susținut că Bucureștiul are peste 1.200-1.300 de programe de educație în 31 de universități, ceea ce îl face comparabil, din perspectiva dimensiunii universitare, cu alte mari orașe europene.

„Bucureștiul este și o destinație pentru studenți, în ceea ce privește masivitatea programelor de educație. Vor fi peste 1.200 sau 1.300 de programe de educație în 31 de universități. Noi suntem comparabili cu orice alt mare oraș universitar din Europa și atunci vreau să vedem care sunt principalele programe de studii pe care le au și să targetăm studenți din afară care să vină aici”, a declarat Ciucu.

Edilul consideră că atragerea studenților străini ar avea efecte și asupra turismului și industriei ospitalității, întrucât aceștia ar putea veni însoțiți de familie și prieteni.

„Nu vin doar ei aici, se cazează în cămine sau în altă parte, dar vin și cu părinți să viziteze, vin și cu prieteni, cu iubite, cu iubiți și așa mai departe”, a spus el.

Ciucu a mai afirmat că își dorește ca universitățile din București să dezvolte cât mai multe programe în limba engleză și să fie promovate internațional.

„Vreau să veniți pregătiți”, le-a transmis primarul reprezentanților industriei care ar urma să participe la constituirea OMD.

Un OMD (Organizație de Management al Destinației) este o structură care coordonează promovarea și dezvoltarea unei destinații turistice, reunind autorități publice și reprezentanți ai industriei turismului și ospitalității.