5 lucruri pe care le-ai făcut de-a lungul anilor pentru sănătate și care nu sunt chiar atât de utile pe cât crezi / Tania Fântână (nutriționist): Apa cu lămâie nu „topește” grăsimea abdominală, nu îți detoxifică ficatul și nu îți accelerează metabolismul 

02 oct. 2026, Nutriție
5 lucruri pe care le-ai făcut de-a lungul anilor pentru sănătate și care nu sunt chiar atât de utile pe cât crezi / Tania Fântână (nutriționist): Apa cu lămâie nu „topește” grăsimea abdominală, nu îți detoxifică ficatul și nu îți accelerează metabolismul 
Foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. 1. Ai renunțat la pâine
  2. 2. Bei în fiecare dimineață un pahar de apă cu lămâie
  3. 3. Nu mai consumi carne de pui
  4. 4. Bei ceaiuri „detox” pentru că vrei să îți cureți organismul sau iei suplimente în acest sens
  5. 5. Ai început să cumperi aproape totul „fără zahăr”

Cu toții încercăm să mâncăm mai bine pentru că știm că ne ajută la ceva. Renunțăm la unele obiceiuri, adăugăm un aliment despre care am auzit că este foarte sănătos, bem ceva dimineața „pentru detoxifiere”, scoatem pâinea, zahărul sau carnea și avem impresia că, încet-încet, ne construim o alimentație din ce în ce mai bună.

Doar că nu orice schimbare care arată sănătos într-o postare pe Instagram sau pe lista de „obiceiuri pentru o viață sănătoasă” are și un impact real asupra sănătății noastre pe termen lung.

Uneori ne concentrăm foarte mult pe lucrurile mici și pierdem din vedere ceea ce contează cu adevărat: cât de echilibrat mâncăm în ansamblu, câtă proteină avem în alimentație, câtă fibră, cât ne mișcăm, cum dormim, cât alcool consumăm, cât de multe produse ultraprocesate avem în dietă și, foarte important, dacă putem păstra aceste obiceiuri ani de zile.

1. Ai renunțat la pâine

Pâinea a ajuns, pentru foarte mulți oameni, primul aliment eliminat atunci când vor să slăbească sau să „mănânce sănătos”. Dar faptul că nu mai mănânci pâine nu spune aproape nimic despre cât de sănătoasă este alimentația ta sau despre ce alegeri alimentare ai.

- articolul continuă mai jos -

Poți să nu mănânci nicio felie de pâine și să ai o alimentație dezechilibrată, la fel cum poți mânca pâine zilnic și să ai o alimentație foarte bună.

Contează tipul de pâine, mărimea porției, cu ce o asociezi și, mai ales, ce mai există în restul zilei în farfuria ta. O felie de pâine integrală lângă ouă, brânză proaspătă și legume este cu totul altă poveste decât o pâine albă mâncată în exces lângă mezeluri, unt și alte produse foarte calorice.

Dacă îți place pâinea, nu acesta este primul lucru pe care l-aș scoate din alimentație. Mai degrabă aș învăța să o folosesc într-o masă echilibrată.

2. Bei în fiecare dimineață un pahar de apă cu lămâie

Apa cu lămâie este plăcută, te poate ajuta să bei mai multă apă și este o alegere bună dacă îți place. Dar nu face minuni.

Nu „topește” grăsimea abdominală, nu îți detoxifică ficatul și nu îți accelerează metabolismul într-un mod care să producă o scădere semnificativă în greutate.

Dacă bei un pahar de apă cu lămâie dimineața și apoi mănânci echilibrat, faci mișcare și dormi suficient, foarte bine. Dar dacă te bazezi pe acest ritual ca pe principalul tău obicei de sănătate, în timp, impactul lui este mic.

Cu alte cuvinte, apa cu lămâie poate fi un obicei simpatic, dar nu este o strategie de sănătate.

3. Nu mai consumi carne de pui

Aici avem o confuzie foarte interesantă. În ultimii ani, puiul a fost când „carnea dietetică”, când alimentul de care trebuie să ne ferim din cauza modului în care este crescut.

Adevărul este că simplul fapt că ai eliminat carnea de pui nu îți face automat alimentația mai sănătoasă.

Dacă ai înlocuit-o cu pește, ouă, leguminoase, tofu, lactate sau alte surse de proteină, foarte bine. Ai făcut o schimbare alimentară care poate fi perfect sănătoasă.

Dar dacă ai scos puiul și ai ajuns să mănânci mai multe produse de patiserie, paste, carne grasă de porc și vită, pâine, brânzeturi foarte grase sau produse ultraprocesate, nu ai câștigat mare lucru.

Nu un singur aliment decide calitatea alimentației tale. Contează modelul alimentar în care acel aliment este inclus.

4. Bei ceaiuri „detox” pentru că vrei să îți cureți organismul sau iei suplimente în acest sens

Asta este una dintre schimbările care ne dau foarte ușor senzația că facem ceva important pentru sănătate.

Un ceai poate fi foarte plăcut. Poți să îl bei pentru hidratare, pentru gust sau ca parte dintr-un ritual de seară. Dar organismul nostru nu are nevoie de ceaiuri speciale ca să fie „curățat”.

Ficatul și rinichii fac deja această treabă.

Mai mult, unele produse promovate drept „detox” sau „slăbire” conțin plante cu efect laxativ sau diuretic. Poate vezi cântarul puțin mai jos după câteva zile, dar asta nu înseamnă că ai ars grăsime. Înseamnă, de multe ori, că ai pierdut apă sau ai avut un tranzit intestinal accelerat, plus toate neplăcerile care vin la pachet cu asta.

Sănătatea pe termen lung nu se construiește prin cure de trei, cinci sau zece zile. Se construiește prin ceea ce faci în mod repetat și, da, obiceiurile tale de zi cu zi își pun o amprentă mai mare decât curele sporadice cu suplimente pe care le faci.

5. Ai început să cumperi aproape totul „fără zahăr”

Și aici intenția este bună. Vrei să reduci zahărul și începi să cauți biscuiți fără zahăr, ciocolată fără zahăr, cereale fără zahăr, deserturi fără zahăr.

Problema este că „fără zahăr” nu înseamnă automat „sănătos” și nici „bun pentru slăbit” sau „slab caloric”.

Un produs poate să nu conțină zahăr adăugat și totuși să fie foarte caloric, să conțină multe grăsimi, să fie ultraprocesat sau să aibă o compoziție care nu îți aduce prea multă sațietate.

În loc să alergi după eticheta „fără zahăr”, uită-te la aliment ca întreg. Câtă proteină are? Câtă fibră? Cât de sățios este? Cât de des îl mănânci? Este un aliment pe care îl poți integra normal în viața ta sau unul pe care îl cumperi doar pentru că scrie ceva „sănătos” pe ambalaj?

Până la urmă, sănătatea nu se construiește din cinci ritualuri perfecte făcute dimineața.

Se construiește din lucrurile aparent banale pe care le repeți ani la rând: mănânci suficientă proteină, ai legume și fructe în alimentație, alegi carbohidrați de calitate în cantități potrivite, ai grijă la cantitatea de produse ultraprocesate, bei suficientă apă, te miști, dormi și îți găsești un mod de a mânca pe care îl poți susține și când nu ești la dietă. Și mai e ceva ce te ajută să îți pui ordine pe masă: să ai o zi cât mai organizată și fără evenimente care să îți dea peste cap programul și orele de mese.

Pentru că acesta este lucrul pe care îl uităm cel mai des: nu avem nevoie de o alimentație perfectă pentru trei săptămâni. Avem nevoie de o alimentație suficient de bună pe care să o putem păstra ani de zile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
01 oct.
Zahărul ar putea amplifica efectele antibioticelor asupra microbiomului intestinal / Studiu Nature: combinația a redus diversitatea bacteriană și a favorizat Enterococcus
Zahărul ar putea amplifica efectele antibioticelor asupra microbiomului intestinal / Studiu Nature: combinația a redus diversitatea bacteriană și a favorizat Enterococcus
Nutriție
01 oct.
A ajuns la 96 de ani cu o dietă sănătoasă, dar și cu multe dulciuri. Fiul lui Clint Eastwood recunoaște că actorului îi plăceau la nebunie deserturile
A ajuns la 96 de ani cu o dietă sănătoasă, dar și cu multe dulciuri. Fiul lui Clint Eastwood recunoaște că actorului îi plăceau la nebunie deserturile
Video
01 oct.
VIDEO FOTO | Paste în 10 minute. Le poți combina cu diverse proteine, carne, pește, brânză sau tofu. Practic o singură bază, dar mai multe rețete
VIDEO FOTO | Paste în 10 minute. Le poți combina cu diverse proteine, carne, pește, brânză sau tofu. Practic o singură bază, dar mai multe rețete
Nutriție
30 sept.
VIDEO FOTO | Cum coci și cureți rapid ardeii pentru ca zacusca să nu fie o provocare. Secretul simplu pe care îl știu de la mama
VIDEO FOTO | Cum coci și cureți rapid ardeii pentru ca zacusca să nu fie o provocare. Secretul simplu pe care îl știu de la mama
Nutriție
30 sept.
Pâinea la dietă: cât este prea mult și când își poate face loc în farfuria ta? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Pâinea la dietă: cât este prea mult și când își poate face loc în farfuria ta? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Recomandări
Mediafax
Băutura nelipsită din casele noastre: s-a răspândit la nivel global și a devenit un ritual social
G4Media
Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
Economedia
AnimaWings: afaceri în creștere, dar pierderi de 111 milioane de lei și datorii de 157 milioane de lei / Restanțe de 11 milioane de lei către ANAF / Compania are și peste 10.000 de litigii, aeronave indisponibile și o tranzacție de 50% în incertitudine
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Spania
Alimentul care înlocuiește cartoful și protejează mușchii și sistemul nervos
CSID
Câtă apă trebuie să bei pentru rinichi sănătoși? Medicul explică de ce mai mult nu înseamnă neapărat mai bine
CSID
Ingredientul secret pe care tot mai multe gospodine îl pun în borcanul cu castraveți murați! Grăbește fermentarea