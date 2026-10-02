Vylor, companie specializată în semințe și genetică avansată, a finalizat separarea de Corteva și a devenit companie independentă listată la Bursa de Valori din New York. Acțiunile companiei au început să fie tranzacționate pe 1 octombrie 2026, sub simbolul „VYLR”.

„Vylor a fost creată pentru a redefini agricultura”, a declarat Chuck Magro, CEO-ul companiei. Potrivit acestuia, Vylor își propune să dezvolte tehnologii pentru provocări precum securitatea alimentară și energetică, de la noi generații de porumb și grâu hibrid până la editare genetică și biocombustibili.

Compania susține că are un portofoliu de inovații tehnologice evaluat la 19 miliarde de dolari și că pregătește 12 lansări de platforme tehnologice pentru porumb, soia și grâu în următorul deceniu.

Șapte noi platforme pentru porumb

Pentru cultura porumbului, Vylor anunță șapte noi platforme tehnologice care ar urma să fie lansate începând din 2028.

Compania spune că una dintre noile tehnologii genetice a generat, în testele de câmp realizate în Statele Unite, un spor mediu de producție de aproape 200 kg/ha, cu valori de până la 630 kg/ha.

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Vylor dezvoltă, de asemenea, o platformă de porumb cu rezistență la mai multe boli, obținută prin editare genetică. Tehnologia este concepută pentru protecția împotriva mai multor boli și pentru reducerea complexității managementului culturii.

Noi tehnologii pentru soia

În cazul soiei, compania planifică lansarea a patru platforme tehnologice până în 2035.

Una dintre acestea este destinată pieței din America Latină și este prezentată de Vylor drept o platformă de ultimă generație, cu un spectru larg de combatere a dăunătorilor și cu potențial de licențiere pentru companie.

Grâul hibrid, lansat în America de Nord în 2027

Vylor anunță că sistemul XpediteTM, utilizat pentru dezvoltarea grâului hibrid al companiei, ar urma să fie lansat în America de Nord la sfârșitul lui 2027.

Potrivit companiei, studiile realizate pe mai mulți ani indică producții ridicate și stabile ale grâului hibrid, precum și reziliență la condiții nefavorabile, inclusiv boli și secetă.

Prin divizia de licențiere Vylor One, compania estimează venituri brute din licențiere de peste 500 de milioane de dolari în 2027, peste 1 miliard de dolari până în 2035 și aproape 2 miliarde de dolari până în 2040.

Vylor estimează vânzări de până la 11,9 miliarde de dolari în 2029

Pentru 2029, Vylor estimează vânzări nete cuprinse între 11,2 și 11,9 miliarde de dolari, ceea ce ar reprezenta o creștere anuală de 3%-4% în perioada de planificare.

Compania estimează, de asemenea, un EBITDA operațional cuprins între 3,3 și 3,7 miliarde de dolari în 2029. Aceste valori sunt estimări ale companiei și includ indicatori financiari non-GAAP.

Vylor are activitate în România din 1992. În prezent, compania operează o unitate de producție în Afumați, județul Ilfov, și un centru de cercetare și dezvoltare.

Compania are aproximativ 250 de angajați în România și colaborează cu o rețea de contractori și parteneri. Potrivit datelor comunicate de Vylor, compania sprijină aproximativ 15.000 de fermieri români și furnizează soluții genetice pentru culturi precum porumb, floarea-soarelui, rapiță și soia. Marca principală de semințe este Pioneer®.

Vylor afirmă că activitățile locale de cercetare și dezvoltare urmăresc adaptarea soluțiilor genetice la condițiile de cultură din România și susțin obiective legate de productivitate, reziliență și sustenabilitate.

Compania precizează că lansarea produselor și tehnologiilor menționate este condiționată de finalizarea testelor de câmp și de obținerea aprobărilor de reglementare aplicabile.

Vylor este o companie specializată în semințe și genetică avansată, cu activitate de peste un secol în dezvoltarea de soluții pentru agricultură. Compania își bazează activitatea pe cercetare genetică, biotehnologii și dezvoltarea de tehnologii destinate fermierilor.