Secretarul de Stat pentru Agricultură și Alimentație în guvernul Spaniei, Begoña García Bernal, a susținut la Madrid că asigurarea schimbului generațional presupune oferirea mai multeor oportunități tinerilor, care se confruntă cu dificultăți mai mari în construirea propriului viitor. „A progresa înseamnă ca generația următoare să aibă mai multe posibilități decât cea anterioară”, a afirmat aceasta, subliniind totodată că „PAC post-2027 va aduce mai mulți bani pentru tineret și va obliga toate țările să le sprijine intrarea în sectorul agricol”.

Viitoarea PAC

La Madrid, în cadrul inaugurării celui de-al II-lea Forum al Tineretului privind Sistemele Agroalimentare, García Bernal a vorbit despre accesul la terenuri, formarea profesională și o Politică Agricolă Comună (PAC) cu resurse protejate printre instrumentele esențiale pentru ca intrarea în sectorul agroalimentar să devină o opțiune reală.

García Bernal a evidențiat faptul că schimbul generațional rămâne în centrul negocierilor pentru viitoarea PAC, iar sprijinul pentru prima instalare va fi obligatoriu pentru toate statele membre.

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De asemenea, Spania susține ca cel puțin 10% din resursele viitoarei PAC ar trebui să fie destinate schimbului generațional. García Bernal a reamintit că mai puțin de 9% dintre proprietarii de exploatații agricole din Spania au sub 41 de ani, în timp ce peste 40% au depășit vârsta de 65 de ani.

Terenuri publice pentru cei care vor să înceapă o afacere agricolă

Accesul la terenuri reprezintă una dintre principalele bariere pentru cei care doresc să inițieze o activitate agricolă fără a proveni dintr-o familie cu tradiție în domeniu. „Dacă pentru a intra în sectorul agroalimentar trebuie să te fi născut într-o familie de fermieri, lăsăm în afară o mulțime de oameni înainte ca aceștia să poată măcar încerca”, a punctat García Bernal.

Ministerul Spaniol al Agriculturii, Pescuitului și Alimentației finalizează proiectul-pilot Tierra Joven (Terenul Tânăr), care va mobiliza suprafețe din proprietatea publică, prioritizând tinerii, femeile și noile persoane intrate în sector. În acest scop, ministerul analizează aproape 17.000 de terenuri aparținând Administrației Generale a Statului pentru a le identifica pe cele pretabile activității agricole.

García Bernal a evidențiat, de asemenea, programul Cultiva, care le permite tinerilor să învețe direct în exploatații model din alte regiuni ale Spaniei. Din 2020 și până în prezent, 1.130 de tineri au participat la acest program, iar 367 au repetat experiența. „Acesta este un transfer direct de cunoștințe de la o fermă la alta”, a rezumat ea.

Forumul reunește timp de două zile tineri din întreaga Spanie. Propunerile rezultate din această întâlnire vor fi prezentate în luna octombrie la World Food Forum, organizat de Organizația Națiunilor Unite pentru Hrană și Agricultură (FAO) la Roma. García Bernal a pledat pentru valoarea multilateralismului și a unor instituții internaționale puternice pentru a face față provocărilor comune, precum și pentru implicarea tinerilor în spațiile unde se iau decizii privind viitorul sistemelor agroalimentare, notează Agroinformacion.