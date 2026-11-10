O ciorbă aparent simplă poate ajunge să aibă o listă de aproximativ 30 de ingrediente atunci când restaurantul folosește anumite baze alimentare. Exemplul este relatat de Irinel Nicoară, cofondator al platformei Valori Nutriționale, în podcastul „Disputandum”, realizat de Cosmin Dragomir la G4Food. Un restaurant și-a introdus rețeta de ciorbă de văcuță în aplicație și a observat o listă neașteptat de lungă. Motivul era baza folosită pentru preparare, care conținea la rândul său sare, aditivi și numeroase alte ingrediente. „Când a văzut treaba asta, a decis să folosească ingrediente proaspete”, povestește Nicoară.

Două preparate care arată identic pot fi foarte diferite

Pentru antreprenor, exemplul arată cât de puțin poate spune aspectul unei farfurii despre calitatea ingredientelor folosite. „Poți avea preparate asemănătoare vizual, cu același gust, care să fie preparate cu ingrediente de calitate sau cu ingrediente de slabă calitate”, avertizează acesta.

Diferența poate proveni din bazele pentru supe, înlocuitorii unor ingrediente sau cantitățile diferite de sare și grăsime. Nicoară nu susține însă că toate bazele alimentare cumpărate sunt automat produse de slabă calitate. Pe piață există și variante cu etichete mai simple, care pot ajuta restaurantele fără infrastructura necesară producerii propriului stock.

Pregătirea unei baze clasice consumă timp, personal, energie și echipamente care nu sunt disponibile în orice bucătărie. Problema apare atunci când produsul folosit pentru simplificarea muncii schimbă semnificativ compoziția preparatului final. Afișarea ingredientelor poate face această diferență vizibilă atât restaurantului, cât și clientului.