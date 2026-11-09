Au pus punct relației în iulie 2024, chiar în momentul în care se năștea Maritta, brandul lor de cheesecake-uri, însă nu au încetat nicio clipă să lucreze cot la cot. Astăzi, María Pérez (Jerez, 1993) și Fernando Zaccaro (Sevilla, 1989) gestionează afaceri separate sub același acoperiș.

În laboratorul lor din cartierul Salamanca din Madrid se coc zilnic aproximativ 300 de tarte cu brânză și peste 400 de biscuiți americani, toate realizate fără gluten. Succesul uriaș al ambelor produse i-a determinat să pregătească deja deschiderea celui de-al doilea punct de vânzare în zona stadionului Santiago Bernabéu.

De la o despărțire dificilă la un parteneriat de succes

Cei doi s-au cunoscut în 2023, s-au cuplat în luna februarie a aceluiași an și s-au despărțit un an mai târziu. „Suntem separați de mai mult timp decât am fost împreună. La început a fost foarte greu să funcționăm ca o echipă, au fost multe discuții. Însă după ce ne-am spus toate adevărurile în față, am devenit prieteni”, povestește Fernando Zaccaro.

Prietenia redefinită a salvat afacerea. Fernando a fost cel care a încurajat-o pe María să mizeze pe nișa prăjiturilor cu brânză. Niciunul nu plănuise o carieră în patiserie: Fernando a renunțat la contabilitate pentru a se orienta spre industria ospitalității, deschizând inițial o dark kitchen de mâncare sănătoasă, iar María a părăsit sectorul publicitar din dorința de a construi un brand propriu.

Meniu gluten-free. Cheesecake basc și biscuiți cu cremă

Specialitățile lor s-au adaptat rapid cerințelor pieței de produse fără gluten.

Rețeta clasică de tarta de brânză bască (fără blat de biscuiți), premiată în 2025 cu locul al doilea la concursul pentru cea mai bună tartă cu brânză din Madrid. Meniul include 8 arome, iar varianta mică (pentru 2 persoane) costă 10 euro.

Biscuiții sunt o marcă lansată de Fernando în ianuarie 2026, marca folosește un amestec din cinci tipuri de făină fără gluten pentru a reproduce textura clasică de grâu. Numele lor provine de la termenul englezesc puddle (cremă topită), făcând aluzie la interiorul moale al biscuiților. Fiecare biscuit are 120 de grame și costă în medie 4,50 euro, relatează El Espanol.

O afacere în plină expansiune în Madrid

María și Fernando împart spațiul de producție, cheltuielile fixe și echipa. Vânzările încrucișate sunt la ordinea zilei: clienții veniți pentru tartă cumpără și biscuiți, și invers.

Următorul pas strategic este deschiderea unui spațiu de 15 metri pătrați pe Avenida de Alberto Alcocer, dedicat vânzării rapide și cafelei de specialitate. În ciuda provocărilor de a lucra cu un fost partener, cei doi privesc viitorul cu umor: vor continua să extindă afacerea „până când vor mai rezista împreună”.