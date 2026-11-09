Un important lanț de retail din România a creat un spațiu distinct la raionul de vinuri, unde consumatorii pot găsi produse evaluate de specialiști internaționali. Punctajele afișate pe etichete oferă un reper pentru cei care vor să aleagă un vin de calitate, fără să fie nevoiți să cunoască în detaliu producătorii sau soiurile.

În spatele acestor evaluări se află Masters of Wine, una dintre cele mai prestigioase titulaturi din industria mondială a vinului. În cele aproximativ șapte decenii de existență a programului, doar puțin peste 500 de persoane din întreaga lume au reușit să obțină această calificare.

Ce înseamnă titulatura de Master of Wine și de ce este atât de importantă în industria vinului

Master of Wine (MW) este o titulatură profesională acordată de Institute of Masters of Wine, o organizație internațională cu sediul în Marea Britanie. Programul a fost înființat în 1953 și este recunoscut pentru exigența procesului de formare și examinare.

Obținerea titlului presupune ani de studiu, experiență profesională și promovarea unor examene complexe, care testează atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de degustare și analiză a vinurilor.

Candidații trebuie să demonstreze că înțeleg în profunzime viticultura, vinificația, caracteristicile diferitelor regiuni viticole, piața internațională și aspectele comerciale ale industriei.

Examenul final include probe teoretice și degustări în orb, în care candidații trebuie să identifice și să analizeze vinuri fără să cunoască în prealabil originea sau producătorul acestora.

Numărul redus al persoanelor care au obținut această titulatură reflectă dificultatea programului.

Masters of Wine reprezintă o comunitate restrânsă de specialiști, ale căror evaluări și opinii sunt urmărite de producători, importatori, comercianți și consumatori din întreaga lume.

Punctajele experților internaționali, un reper pentru consumatorii din supermarket

Prezența unor vinuri evaluate de Masters of Wine într-un spațiu special amenajat în supermarketuri aduce un sistem de referință folosit în mod obișnuit în industria internațională a vinului mai aproape de consumatorul obișnuit.

Pentru cumpărător, punctajele pot reprezenta un instrument de orientare atunci când trebuie să aleagă între mai multe sticle, mai ales dacă nu are suficiente informații despre crama producătoare, soiul de struguri sau regiunea viticolă.

Evaluările specialiștilor oferă un reper suplimentar, însă punctajul nu înlocuiește preferințele personale. Un vin apreciat de experți nu este automat și vinul potrivit pentru fiecare consumator, deoarece gusturile și așteptările diferă.

De asemenea, punctajele trebuie interpretate în funcție de sistemul de evaluare folosit, de criteriile degustării și de instituția sau specialistul care le acordă.