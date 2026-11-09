Pe lângă pofte sau rețete care ne plac, am început să mai adăugăm un criteriu atunci când pregătim meniul zilnic: prețul ingredientelor. Alimentele se scumpesc, dar asta nu înseamnă că nu putem organiza o masă sănătoasă cu puțini bani. Această ciorbă este exemplul perfect.
Avem nevoie de legume diverse: 1 ceapă sau un praz, 2-3 morcovi, o rădăcină de păstârnac și jumătate dintr-una de țelină, un dovlecel, un ardei. Câțiva gogoșari/castraveți/gogonele murate. O carcasă de pui, Pentru dressing: iaurt grecesc cu 10% și un ou.
E un fel de mâncare sățios, cu proteine, legume și un gust umami, dulce-acrișor-sărat. Pentru puțină picanterie merge și un ardei iute.
Puteți folosi oase de vită sau picioare de porc în loc de carcasă. Merge completat cu carne de pui (piept, pulpă sau aripioare) ori carne de vită/coaste de porc.
Dacă vrem să fie de post, punem năut sau fasole sau mazăre și ciuperci.
Evident nu ne vom mai încadra în preț, la fel și dacă adăugăm smântână în loc de iaurt.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți