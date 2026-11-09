Pe lângă pofte sau rețete care ne plac, am început să mai adăugăm un criteriu atunci când pregătim meniul zilnic: prețul ingredientelor. Alimentele se scumpesc, dar asta nu înseamnă că nu putem organiza o masă sănătoasă cu puțini bani. Această ciorbă este exemplul perfect.

Ingrediente pentru ciorba de 10 lei

Avem nevoie de legume diverse: 1 ceapă sau un praz, 2-3 morcovi, o rădăcină de păstârnac și jumătate dintr-una de țelină, un dovlecel, un ardei. Câțiva gogoșari/castraveți/gogonele murate. O carcasă de pui, Pentru dressing: iaurt grecesc cu 10% și un ou.

Cum preparăm această ciorbă ușor de făcut

Curățăm și spălăm legumele. Murăturile nu le spălăm.

Punem la fiert carcasa de pui cu legumele întregi, murăturile, sare, piper după gust.

Strecurăm supa, apoi alegem carnea de pe carcasă și o punem în supă.

Alegem doar rădăcinoasele și le tocăm feliuțe, cubulețe sau cum ne place. Le aruncăm în supă.

Batem oul cu iaurtul. Apoi adăugăm treptat supă fierbinte până cele două lichide, ciorba și dressingul ajung la aceeași temperatură.

Murăturile le tăiem în cubulețe sau fâșii subțiri.

Dacă vreți ciorba mai acră mai puneți puțin oțet din borcanul cu murături.

E un fel de mâncare sățios, cu proteine, legume și un gust umami, dulce-acrișor-sărat. Pentru puțină picanterie merge și un ardei iute.

Variante ale acestei ciorbe

Puteți folosi oase de vită sau picioare de porc în loc de carcasă. Merge completat cu carne de pui (piept, pulpă sau aripioare) ori carne de vită/coaste de porc.

Dacă vrem să fie de post, punem năut sau fasole sau mazăre și ciuperci.

Evident nu ne vom mai încadra în preț, la fel și dacă adăugăm smântână în loc de iaurt.