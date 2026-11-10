Mulți români care se stabilesc în Italia ajung să ia în greutate și să aibă probleme cu colesterolul și trigliceridele, deși locuiesc într-o țară asociată cu unul dintre cele mai sănătoase modele alimentare din lume. Explicația ține, în parte, de diferența dintre dieta mediteraneană autentică și obiceiurile alimentare adoptate în viața de zi cu zi. Conf. univ. dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă și coordonator de programe de lifestyle, explică într-un interviu pentru Mediafax Italia care sunt cele mai frecvente greșeli alimentare și cum pot românii să combine bucătăria tradițională cu principiile unei alimentații sănătoase.

Italia este asociată frecvent cu dieta mediteraneană, considerată unul dintre modelele alimentare cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară și prevenirea bolilor cronice. Pentru românii care se mută în Peninsulă, accesul la legume proaspete, pește și ulei de măsline pare să ofere premisele unui stil de viață mai sănătos.

În practică, însă, lucrurile pot sta diferit. Pastele, pizza, pâinea albă și porțiile generoase pot deveni componente frecvente ale meniului, iar schimbarea bucătăriei tradiționale românești cu preparate italiene nu înseamnă automat o alimentație echilibrată.

Despre capcanele alimentare din diaspora, variantele accesibile pentru o dietă sănătoasă și modul în care pot fi păstrate preparatele românești fără excese alimentare am discutat cu conf. univ. dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, cadru universitar și promotor al prevenției prin schimbarea stilului de viață.

De ce se îngrașă unii români după ce se mută în Italia

Mediafax Italia: Când vorbim despre Italia, primul lucru care ne vine în minte este celebra dietă mediteraneană. Totuși, mulți români care se mută în Peninsulă se plâng că se îngrașă sau că le cresc valorile analizelor. Unde greșesc?

Alexandru Nechifor: Din păcate, mulți conaționali de-ai noștri care ajung în Italia nu adoptă dieta mediteraneană adevărată, ci o variantă comercială și hipercalorică a acesteia.

Când vorbim despre dieta mediteraneană, ne gândim la ulei de măsline de calitate, legume proaspete, pește și fructe de mare, nu la porții uriașe de paste făinoase albe mâncate seara, pizza de două ori pe săptămână și pâine albă alături de aproape orice masă.

Trecerea bruscă de la o dietă tradițională românească, bazată adesea pe carne de porc și prăjeli, la un stil bazat pe carbohidrați rafinați, ușor accesibili în Italia, duce rapid la sindrom metabolic, creșterea colesterolului și a trigliceridelor.

Ce pește recomandă medicul și cum poate fi redus costul unei alimentații sănătoase

Mediafax Italia: Mulți români cred că un stil de viață sănătos în Italia este costisitor. Este un mit sau o realitate?

Alexandru Nechifor: Este un mit complet. În Italia, piețele locale oferă legume de sezon la prețuri excelente.

În plus, românii ignoră adesea o categorie extraordinară de pește: „pesce azzurro”, adică sardinele, hamsiile și macroul. Sunt specii ieftine, mult mai puțin contaminate cu metale grele comparativ cu peștii mari de adâncime și reprezintă o sursă fantastică de acizi grași Omega-3, esențiali pentru sănătatea inimii.

Dacă înlocuim mezelurile procesate, pline de sare și aditivi, cu sardine proaspete la cuptor sau la grătar, am făcut deja 80% din treabă pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.

Cum pot fi adaptate ciorba și mămăliga la dieta mediteraneană

Mediafax Italia: Cum putem îmbina bucătăria tradițională românească cu principiile dietei mediteraneene, fără să simțim că ne pierdem identitatea culinară?

Alexandru Nechifor: Secretul stă în moderație și în adaptarea tehnicilor de gătit. Nu trebuie să renunțăm la ciorbă, pe care o iubim cu toții, dar putem elimina rântașurile și prăjirea excesivă a legumelor în ulei.

Putem folosi metoda mediteraneană: legume înăbușite ușor în ulei de măsline extravirgin adăugat spre final, multă verdeață proaspătă și carne slabă.

Mămăliga este excelentă atât timp cât nu este înecată în smântână grasă și brânză sărată în exces. O porție moderată de mămăligă cu o brânză slabă de capră sau de oaie, alături de o salată mare de roșii cu ulei de măsline, este un meniu perfect mediteranean și românesc în același timp.

Sfatul medicului pentru românii din diaspora: porții mici și mai mult mers pe jos

Mediafax Italia: Un sfat scurt pentru românii care citesc acum acest interviu și vor să-și schimbe stilul de viață?

Alexandru Nechifor: Să nu caute diete minune și să nu se mute de la o extremă la alta. Mâncarea trebuie să fie o bucurie, nu un stres.

Uitați-vă la cum mănâncă italienii vârstnici din comunitățile rurale: porții mici, ingrediente puține, dar de calitate, mult mers pe jos zilnic și mese luate fără grabă, în familie. Aceasta este adevărata rețetă a longevității mediteraneene.

Dieta mediteraneană nu presupune renunțarea la bucătăria românească

Pentru românii stabiliți în Italia, adoptarea unui stil de viață sănătos nu presupune abandonarea preparatelor tradiționale. Ciorbele, mămăliga și alte rețete românești pot rămâne în meniu, cu ajustări ale ingredientelor și metodelor de preparare.

Reducerea prăjelilor, limitarea mezelurilor și a produselor rafinate, consumul regulat de legume și pește și controlul porțiilor sunt câteva dintre schimbările care pot contribui la o alimentație mai echilibrată.

Mesajul medicului este că dieta mediteraneană nu trebuie confundată cu simplul consum de paste, pizza și produse italiene. Beneficiile acestui model alimentar țin de calitatea ingredientelor, diversitatea alimentelor, moderație și asocierea unei alimentații echilibrate cu mișcarea zilnică.