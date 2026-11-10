Hong Kong poate fi o piață interesantă pentru producătorii și antreprenorii români din industria alimentară. Aproximativ 95% din alimentele consumate aici sunt importate, iar orașul primește anual zeci de milioane de turiști. Într-un interviu acordat G4Food la Romanian Hospitality Awards, Roxana Maricuțu, reprezentant Hong Kong Trade Development Council, a vorbit despre oportunitățile pe care această piață le oferă companiilor românești, despre posibilitatea ca gastronomia noastră să ajungă în restaurantele din Hong Kong și despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un antreprenor care vrea să se extindă în Asia.

Hong Kong, poarta dintre Est și Vest

„În primul rând, trebuie să privim Hong Kong-ul ca poarta dintre Est și Vest. A fost foarte mulți zeci de ani sub ocupație englezească. Ei au și gândirea asta occidentală, dar au și gândirea, cum ar veni, a Asiei. Ceea ce este foarte important. Sunt foarte puține locuri în lumea asta care îți oferă acest acces la knowledge. Pe de altă parte, avantajele sunt nenumărate. De exemplu, în Hong Kong sunt 73 de restaurante Michelin, doar ca idee, la o populație de 7,5 milioane de locuitori și suprafața Hong Kong-ului este de trei ori mai mare. Deci nu este cu mult mai mare decât Bucureștiul. Numărul de turiști, de exemplu, sunt 45 de milioane de turiști, doar anul trecut, și cifra este în continuă creștere. Și aici mă refer la turiști care nu sunt în tranzit, ci pur și simplu care petrec cel puțin o noapte acolo. Ce fac turiștii ăștia până la urmă? Vizitează, merg la restaurante. Din alt punct de vedere, în Hong Kong este o varietate de restaurante. Din păcate, nu avem niciun restaurant românesc. Dar sunt convinsă că, cine știe, poate nu într-un an, poate în doi ani, cineva se va gândi totuși să-și deschidă acolo.”

Hong Kong importă 95% din alimentele consumate

Piața din Hong Kong este deschisă companiilor de dimensiuni diferite, de la start-up-uri până la multinaționale. Unul dintre rolurile organizației pe care o reprezintă Roxana Maricuțu este să faciliteze contactul acestora cu partenerii locali și să le sprijine procesul de integrare.

„Noi ajutăm în tot felul de companii, de la o companie mică până la o multinațională. Pentru noi nu este un criteriu dacă este un start-up sau dacă este o companie super cunoscută. Pentru că noi ajutăm să se integreze. Noi ajutăm, de exemplu, să intre în contact cu jucătorii de pe piață. Fiind o agenție guvernamentală, în momentul în care setează punctul de lucru acolo, că asta este foarte important, nu poți, de exemplu, cuceri Asia stând acasă, niciodată. Cum de altfel, nu poți cuceri nicio altă zonă. Trebuie să ai un punct de lucru, trebuie să ai mentalitatea lor, cum ar veni, să te integrezi. Și nu o poți face de acasă, de la, nu știu, 10.000 de kilometri depărtare. Sunt foarte multe avantaje. Și un alt avantaj, de exemplu, 95% din mâncare, din ceea ce mănâncă cetățeanul din Hong Kong, este importată. Asta e foarte interesant.”

Cum ar fi primite preparatele românești în Hong Kong

Deși restaurantele românești lipsesc deocamdată din oferta gastronomică a orașului, Roxana Maricuțu consideră că preparatele noastre ar putea fi bine primite. Unul dintre argumentele sale este apropierea dintre anumite obiceiuri alimentare locale și cele românești.

„Vreau să spun că sunt extraordinar de bine primite. Și să spun din ce cauză. Mâncarea, cumva, mâncarea locală este foarte asemănătoare cu a noastră. De exemplu ei mănâncă șorici. Deci este ceva ce nu o să întâlnești peste tot. Eu locuiesc în Belgia, de exemplu. În Belgia nu se ating de așa ceva, adică să mănânce șorici. Mănâncă șunguliță. Mănâncă, adică, cum să spun eu, mâncă, știi, apetitul ăsta și… Este foarte asemănător cu ceea ce mâncăm noi acasă. Cu ceea ce mâncăm noi aici, în România.”

Oferta gastronomică este, în același timp, foarte diversă, iar consumatorii au acces la preparate din numeroase bucătării internaționale.

„Sunt toate, acolo găsești orice. Găsești de la mâncare japoneză, găsești la mâncare portugheză, din țările nordice și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe acolo.”

Ce trebuie să facă un antreprenor român pentru a intra pe piața din Hong Kong

Pentru companiile românești interesate să ajungă în Hong Kong există și platforme prin care pot începe să își comercializeze produsele. Roxana Maricuțu amintește exemplul HKTV Mall, dar subliniază că prezența online nu poate înlocui contactul direct cu piața.

„De exemplu, sunt platforme. Este HKTV Mall. Adică poți să-ți, dacă ai o conservă, poți să mergi acolo și să închei un contract. Dar trebuie neapărat să ai o prezență fizică. Adică cum poți să-ți promovezi, de exemplu, ceea ce pune cineva pe o farfurie fără să aibă un mic loc unde să-și prezinte produsele? Nu se poate altfel.”

Pentru un producător român, intrarea pe piața din Hong Kong presupune, așadar, mai mult decât găsirea unei platforme de vânzare sau a unui distribuitor. Este nevoie de o prezență locală, de contacte directe cu jucătorii din industrie și de înțelegerea pieței în care vrea să se dezvolte.