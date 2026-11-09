VIDEO | Dr. Eugenia Bratu (INSP): Unul din zece copii cu vârste între 7 și 9 ani suferă de obezitate / Medicii recomandă schimbări mici și constante în alimentație și stilul de viață

09 nov. 2026, Nutriție
VIDEO | Dr. Eugenia Bratu (INSP): Unul din zece copii cu vârste între 7 și 9 ani suferă de obezitate / Medicii recomandă schimbări mici și constante în alimentație și stilul de viață
Foto: G4Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Unul din zece copii cu vârste între 7 și 9 ani suferă de obezitate, iar obiceiurile alimentare ale adolescenților ridică semne de îngrijorare. Un sfert dintre liceeni consumă fast-food cel puțin o dată pe săptămână, în timp ce jumătate nu mănâncă legume zilnic, potrivit datelor prezentate de reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) la o dezbatere G4Debate.

Dr. Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică și management, șefa Secției de promovare a sănătății din cadrul INSP, și dr. Marta Petre, medic primar igienă, șefa Secției de igiena alimentelor, copiilor și tinerilor din cadrul aceleiași instituții, au discutat despre prevenirea obezității, alimentația copiilor și rolul părinților în formarea unor obiceiuri sănătoase.

Discuția a avut loc în cadrul dezbaterii G4Debate „Controlul greutății: implicațiile mai puțin cunoscute ale obezității și soluțiile disponibile”, moderată de Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media.

Un copil din zece cu vârste între 7 și 9 ani are obezitate

INSP monitorizează starea de sănătate a populației prin studii realizate pe mai multe categorii de vârstă. În cazul copiilor, institutul derulează, prin direcțiile de sănătate publică județene, un studiu internațional privind supraponderea și obezitatea.

„Datele ne spun: la copiii de 7-9 ani avem un copil din 10 care suferă de obezitate, ceea ce este foarte mult”, a declarat dr. Eugenia Bratu.

Și comportamentul alimentar al adolescenților ridică probleme. Potrivit datelor prezentate de medic, un sfert dintre elevii de liceu chestionați consumă fast-food cel puțin o dată pe săptămână, iar jumătate declară că nu mănâncă legume nici măcar o dată pe zi.

Studiul este realizat pe un eșantion reprezentativ, folosind o metodologie internațională, a precizat reprezentanta INSP.

Aproximativ 30% dintre adulții evaluați suferă de obezitate

Problemele legate de greutatea corporală se regăsesc și în rândul adulților. Un studiu recent, care a urmărit principalii factori de risc și afecțiunile persoanelor înscrise la medicul de familie, arată că aproximativ 30% dintre participanți aveau o greutate normală, circa 35% erau supraponderali, iar aproximativ 30% sufereau de obezitate.

În acest context, dr. Eugenia Bratu a subliniat că prevenția trebuie să includă atât alimentația echilibrată, cât și activitatea fizică.

Copiii au nevoie de cel puțin o oră de mișcare pe zi

Medicul a atras atenția asupra tendinței părinților de a solicita scutiri de la orele de educație fizică, deși mișcarea este esențială pentru sănătatea copiilor.

Ea a relatat că inclusiv fiica sa, care practică sport, i-a cerut o scutire după ce a observat că mai mulți colegi aveau una.

„Părinții trebuie să înțeleagă acest lucru”, a spus Eugenia Bratu, explicând că orele de educație fizică din programul școlar sunt insuficiente pentru a acoperi necesarul zilnic de mișcare.

Potrivit recomandării prezentate de medic, copiii ar trebui să desfășoare cel puțin 60 de minute de activitate fizică pe zi.

Schimbările mici sunt mai ușor de menținut decât dietele restrictive

În ceea ce privește modificarea comportamentului alimentar, dr. Eugenia Bratu a recomandat schimbări treptate, care să poată fi integrate în rutina zilnică a familiei.

O schimbare bruscă a alimentației, bazată pe restricții severe, este dificil de menținut pe termen lung. În schimb, introducerea unor obiceiuri simple, repetate constant, poate contribui la un stil de viață mai sănătos.

Rolul părinților este important atât în alegerea alimentelor, cât și în încurajarea mișcării și în construirea unui mediu familial care susține aceste comportamente.

România se confruntă și cu problema copiilor subponderali

Dr. Marta Petre a atras atenția că, în paralel cu creșterea supraponderii și obezității, România se confruntă și cu o problemă de sens opus: copiii care au o greutate prea mică în raport cu înălțimea lor.

Medicul a explicat că programele de informare și prevenție au contribuit la creșterea gradului de conștientizare, însă această evoluție nu se reflectă suficient în indicatorii de sănătate.

„Conștientizarea crește, cu toate acestea datele nu sunt proporționale cu conștientizarea, să știți. Trendul supraponderii și al obezității la vârsta 10-14 ani este ușor în creștere și putem observa într-o perioadă de 14 ani o creștere de 1,5%. Nu este foarte mare, dar este o creștere”, a declarat dr. Marta Petre.

Aceasta a subliniat că România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește ponderea copiilor cu greutate sub cea corespunzătoare înălțimii, în special în mediul rural.

Potrivit medicului, subponderalitatea infantilă este corelată cu pragul sărăciei, ceea ce arată că problemele de nutriție ale copiilor trebuie analizate și în relație cu situația socio-economică a familiilor.

Dezbaterea integrală poate fi urmărită în materialul video.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Connoisseur fără ifose
09 nov.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 102): Masters of Wine, elita mondială a experților în vin, ajunge și la rafturile supermarketurilor din România. Doar puțin peste 500 de oameni au obținut acest titlu în 70 de ani
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 102): Masters of Wine, elita mondială a experților în vin, ajunge și la rafturile supermarketurilor din România. Doar puțin peste 500 de oameni au obținut acest titlu în 70 de ani
Rețetele Juanitei
09 nov.
FOTO VIDEO | Prânzul de 10 lei. O ciorbă completă și sănătoasă cu un buget pe care și-l permite oricine |
FOTO VIDEO | Prânzul de 10 lei. O ciorbă completă și sănătoasă cu un buget pe care și-l permite oricine |
Disputandum
09 nov.
VIDEO | „Mănânc foarte puțin și tot nu slăbesc” / Uleiul turnat „din ochi” și câteva felii de pâine pot schimba calculul zilnic al caloriilor
VIDEO | „Mănânc foarte puțin și tot nu slăbesc” / Uleiul turnat „din ochi” și câteva felii de pâine pot schimba calculul zilnic al caloriilor
Climalert
09 nov.
VIDEO | Schimbările climatice cresc presiunea asupra viticulturii din România. Robert Băicoianu, director ONIV: „Cum poți deveni milionar dintr-o plantație de viță-de-vie? Dacă mai înainte ești miliardar”
VIDEO | Schimbările climatice cresc presiunea asupra viticulturii din România. Robert Băicoianu, director ONIV: „Cum poți deveni milionar dintr-o plantație de viță-de-vie? Dacă mai înainte ești miliardar”
Disputandum
08 nov.
VIDEO | Restaurantele trebuie să urmărească și risipa alimentară / O aplicație folosește rețetele pentru donații, retururi și raportări
VIDEO | Restaurantele trebuie să urmărească și risipa alimentară / O aplicație folosește rețetele pentru donații, retururi și raportări

Cele mai noi articole

Fermierii din zootehnie cer peste 179 de milioane de euro pentru bunăstarea animalelor / Cele mai multe fonduri sunt solicitate pentru sectorul avicol
Fermierii din zootehnie cer peste 179 de milioane de euro pentru bunăstarea animalelor / Cele mai multe fonduri sunt solicitate pentru sectorul avicol
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
Kenya: Guru-ul unei secte care și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-L întâlni pe Iisus, condamnat la 200 de ani de închisoare
România primește 4 milioane de euro de la UE pentru promovarea produselor agroalimentare. Sucurile de cătină și carnea de pui, printre produsele vizate
România primește 4 milioane de euro de la UE pentru promovarea produselor agroalimentare. Sucurile de cătină și carnea de pui, printre produsele vizate
Șase fructe pe care spaniolii le folosesc pentru a combate pofta de mâncare, în loc de Ozempic / Cum ajută la slăbit și ce legătură au cu hormonul GLP-1
Șase fructe pe care spaniolii le folosesc pentru a combate pofta de mâncare, în loc de Ozempic / Cum ajută la slăbit și ce legătură au cu hormonul GLP-1
Documente CNSAS: Canibalism și pericol de moarte în fermele din Cluj din cauza lipsei de hrană / Cum arăta în realitate dezastrul din zootehnia comunistă în 1986
Documente CNSAS: Canibalism și pericol de moarte în fermele din Cluj din cauza lipsei de hrană / Cum arăta în realitate dezastrul din zootehnia comunistă în 1986