Gulașul legendar de la Gărâna, căutat după ani de festivaluri de jazz / Rețetele vechi, reinventate cu ingrediente locale în Banatul de Munte

La Gărâna, amintirea gulașului servit la primele ediții ale festivalului de jazz a declanșat o căutare a rețetei originale. Demersul a devenit punctul de plecare pentru o discuție despre felul în care pot fi păstrate rețetele vechi, dar și despre cum pot fi adaptate gusturilor și obiceiurilor alimentare de astăzi. Poveștile și demonstrațiile culinare fac parte din cele două episoade ale documentarului „Amintiri Gustoase” dedicate Gărânei, disponibile pe YouTube.

În conversațiile filmate de echipa Amintiri Gustoase, participanții povestesc despre eforturile din acest an de a regăsi preparatul servit la primele ediții ale festivalului, dar și alte rețete vechi din zonă. Discuția aduce în prim-plan o întrebare practică: cum păstrăm gusturile cunoscute, lăsând în același timp loc și obiceiurilor alimentare de astăzi?

Răspunsurile se conturează și în bucătărie. Supa de lapte este reinterpretată cu un piure infuzat cu frunză de smochin, iar brânza friptă este aromatizată cu cimbru și servită cu sirop de soc, faguri proaspeți și flori de trei-frați-pătați. Preparatele însoțesc o conversație despre rețetele transmise de-a lungul timpului, variantele lor și motivele pentru care merită să fie gătite în continuare.

Poveștile și demonstrațiile culinare pot fi urmărite în cele două părți ale documentarului „Amintiri Gustoase” dedicate Gărânei, disponibile pe canalul de YouTube al platformei. În prima parte, Alina Săftulescu povestește cum vizitele la festivalul de jazz au determinat-o să se stabilească la Gărâna. În partea a doua, Simona Giura, Alina Săftulescu, Laura Laurențiu, Dana Burlacu Visternicu și chef Florin Kiss vorbesc despre produsele locale, ingredientele de sezon și rețetele vechi. Fiecare se raportează la propria experiență, de la gusturile copilăriei și mesele în familie până la adaptările pe care le face în bucătărie.

Gustul cunoscut și libertatea de a schimba rețeta

În discuția despre păstrarea rețetelor apar două opțiuni: unele preparate merită gătite exact în forma în care sunt cunoscute, în timp ce altele pot fi adaptate. Participanții vorbesc despre combinații mai ușoare și despre echilibrul dintre gustul copilăriei, experiența acumulată în bucătărie și preferințele publicului de astăzi.

În prima parte, mușchiulețul este pregătit alături de păstăi de fasole, frunze de țelină și flori de mărar. Explicațiile urmăresc aromele și echilibrul dintre dulceața ingredientelor și aciditatea lămâii.

Supa de lapte deschide o altă posibilitate de reinterpretare, cu frunză de smochin pentru aromă, lobodă din grădină și flori de mazăre pentru decor.

Rețete care circulă asemenea cântecelor

În partea a doua, una dintre observații compară rețetele vechi cu variantele cântecelor din folclor: fiecare comunitate le păstrează în memoria colectivă, iar fiecare persoană poate schimba câte un detaliu. Din această perspectivă, continuarea unei tradiții culinare presupune și folosirea ei la masa de zi cu zi.

Prepararea brânzei fripte arată cum ingredientele locale pot fi integrate în combinații noi. Brânza este rumenită pe ambele părți, cu grijă ca interiorul să rămână moale, apoi este completată cu cimbru din grădină, câțiva stropi de sirop de soc, faguri și flori. Tehnica și ingredientele sunt explicate pe parcursul preparării.

O legătură cu Gărâna care continuă după concerte

Legătura cu locul are și o dimensiune personală. Una dintre mărturii descrie cum participarea la festivalul de jazz s-a transformat în decizia de a locui la Gărâna.

Povestea continuă cu lucrul la un ghid gastronomic al județului Caraș-Severin, cu accent pe Banatul de Munte, și cu implicarea într-o asociație culturală. Amintirile despre mâncare se întâlnesc astfel cu cele despre concerte, călătorii și mesele în familie.

Gulașul de la primele ediții devine, în acest context, un reper al experienței festivalului și un motiv pentru a căuta din nou gustul asociat acelei perioade.

Documentare și grai bănățean în proiectul Amintiri Gustoase

Seria video completează activitățile dedicate gastronomiei Banatului în 2026. În iulie, publicul de la Gărâna Jazz Festival a gătit alături de Laura Laurențiu și chef Florin Kiss.

Din septembrie, regionalisme gastronomice bănățene pot fi ascultate în Audiodexa, iar zece rețete culese de Ștefania Bijan sunt povestite în grai bănățean la Radio România Cultural, în emisiunea „Orașul vorbește”.

Proiectul „Banatul e fruntea în bucate! FR.ON.TEM. Monografie digitală, Hrană Cultură Comunități” este organizat de Cronicari Digitali, prin Asociația HUMART, și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Muzeul Satului Bănățean Timișoara și Asociația AUDIODEXA.