Ne apropiem de finalul anului și, odată cu el, vine și perioada aceea în care începem să facem bilanțuri. Ce ne-am propus în ianuarie, ce am reușit, ce am amânat, ce am abandonat pe parcurs. Și, pentru mulți dintre noi, undeva pe lista aceea de obiective apare și greutatea. Poate ne-am propus să slăbim 5 kilograme și am slăbit doar două. Poate nu am slăbit deloc. Poate am slăbit, ne-am îngrășat la loc și acum avem senzația că suntem exact de unde am plecat și suntem dezamăgiți de noi că și anul ăsta am bătut pasul pe loc.

Dar eu cred că, înainte să tragem concluzia că a mai trecut un an în care nu am reușit să facem nimic pentru noi, ar trebui să ne uităm puțin mai atent la ce s-a schimbat, totuși, în felul în care ne raportăm la mâncare.

Poate anul acesta am început să luăm micul dejun și nu mai ajungem seara acasă cu o foame de nestăpânit. Poate am învățat să ne pregătim ceva de mâncare înainte să plecăm la serviciu, în loc să trăim toată ziua cu o cafea și doi covrigi. Poate am început să mâncăm fructe zilnic, deși înainte ne aminteam de ele doar când se stricau în frigider. Deci, oare chiar nu am schimbat nimic?

Poate am gătit mai des și am comandat mai rar fast-food. Poate am descoperit că putem face o cină bună în 15 minute și că nu este nevoie să petrecem două ore în bucătărie ca să mâncăm sănătos. Poate am început să bem mai multă apă, să ieșim la plimbare, să facem câteva mii de pași în plus sau să nu mai mâncăm automat ceva dulce după fiecare masă și poate așa e primul an dintr-o serie de mulți în care nu am mai luat în greutate.

Și poate că toate acestea nu se văd spectaculos pe cântar. Dar asta nu înseamnă că nu contează.

Schimbarea alimentației este un proces, nu un proiect de câteva luni

Schimbarea stilului de a mânca este un proces, nu un proiect pe care trebuie să îl terminăm până la o anumită dată. Nu funcționăm ca un apartament pe care îl renovăm în trei luni și apoi declarăm lucrarea încheiată. Avem obiceiuri construite în zeci de ani, preferințe alimentare, programe încărcate, perioade de stres, copii, părinți de îngrijit, responsabilități, oboseală și tot felul de întâmplări care ne schimbă planurile și care ne trimit către mâncare iar și iar.

Uneori facem doi pași înainte și unul înapoi. Alteori reușim să păstrăm un singur obicei bun timp de câteva luni și abia apoi avem energie să ne ocupăm de altul. Nu este nimic spectaculos în asta, dar este foarte valoros.

De multe ori, un an este o perioadă prea scurtă pentru schimbările uriașe pe care ni le cerem. Să nu uităm că în acest an nu se schimbă numai contextul alimentar. Câteodată, ni se schimbă viața cu totul. Mai ales dacă vrem să schimbăm nu doar ce punem în farfurie, ci și relația noastră cu mâncarea, felul în care ne organizăm timpul, modul în care răspundem la stres sau obiceiul de a ne pune mereu pe ultimul loc.

Progresul nu se măsoară doar în kilograme

Și mai este ceva. Când ne concentrăm exclusiv pe kilograme, riscăm să nu observăm toate celelalte lucruri bune care se întâmplă. Faptul că avem mai multă energie, că nu ne mai este foame permanent, că digestia este mai bună, că nu mai suntem balonați, că nu mai simțim nevoia să mâncăm tot ce găsim seara sau că putem merge la un restaurant fără să ne simțim vinovați pentru fiecare alegere.

Sigur că, dacă avem nevoie să slăbim din motive de sănătate, greutatea rămâne un indicator important. Dar nu este singurul și nici nu ar trebui să fie singura măsură a progresului nostru și nicidecum a valorii noastre umane.

Ce poți schimba în alimentație în cele șase săptămâni până la Crăciun

Acum, că mai sunt aproximativ șase săptămâni până la Crăciun, eu nu v-aș propune să începeți o dietă drastică, să eliminați pâinea, să renunțați la cină sau să vă promiteți că de data aceasta veți fi perfecți. Știm cu toții cât de repede se pot transforma astfel de promisiuni în oboseală, frustrare și apoi renunțare.

V-aș propune, în schimb, să alegeți două sau trei lucruri mici pe care să le faceți mai bine decât până acum.

Poate să nu mai plecați dimineața de acasă fără să mâncați. Poate să aveți o sursă de proteine (animale) la fiecare masă principală. Poate să puneți legume (de orice fel, dar să fie) lângă prânz și cină, să aveți fructe în casă, să beți apă înainte să ajungeți seara cu dureri de cap sau să ieșiți la o plimbare de 20-30 de minute în fiecare zi.

Poate să vă faceți cumpărăturile cu o listă, ca să nu mai ajungeți miercuri seara în fața frigiderului gol. Sau să gătiți o oală de ciorbă duminică, din care să aveți două-trei zile. Poate să învățați să vă opriți din mâncat când v-ați săturat, chiar dacă mai este ceva bun în farfurie. Și nu ar strica să mai înlocuiți farfuriile cele mari cu unele mai mici.

Nu trebuie să le faceți pe toate. De fapt, aș prefera să alegeți mai puține și să le păstrați.

Pentru că șase săptămâni sunt suficiente ca să exersăm un obicei, să vedem ce funcționează pentru noi și să intrăm în noul an cu puțin mai multă încredere. Nu sunt însă un termen-limită până la care trebuie să devenim altă persoană.

Nu trebuie să ajungem la masa de Crăciun după o dietă drastică

Și nici sfârșitul de an nu ar trebui să fie linia de sosire a unei curse de slăbit. Nu avem nevoie să ajungem la masa de sărbători epuizați de restricții, ca apoi să simțim că am stricat totul pentru că am mâncat sarmale și cozonac.

Mi-ar plăcea să începem să privim alimentația sănătoasă ca pe ceva ce construim pentru următorii zece sau douăzeci de ani, nu doar pentru următoarele șase săptămâni.

Să nu mai spunem atât de repede „Anul acesta nu am reușit să slăbesc”, fără să ne întrebăm și ce am reușit, totuși, să schimbăm.

Poate nu am ajuns la greutatea dorită, dar am învățat să mâncăm mai regulat. Poate nu am făcut sport de cinci ori pe săptămână, dar nu mai petrecem fiecare weekend pe canapea. Poate încă mâncăm dulciuri mai des decât ne-am dori, dar nu mai folosim mâncarea pentru a ne recompensa după fiecare zi grea.

Sunt lucruri care merită recunoscute. Și, mai ales, continuate.

Nu trebuie să încheiem anul fiind varianta perfectă a noastră. Poate că am dus multe bătălii de alt gen care nu ne-au lăsat energie și pentru asta. Ar fi suficient să îl încheiem având câteva obiceiuri mai bune decât cele cu care l-am început.

Iar dacă anul acesta am învățat să avem puțin mai multă grijă de noi, chiar și fără o schimbare spectaculoasă pe cântar, eu cred că nu a fost deloc un an pierdut.

Voi ce ați reușit să schimbați anul acesta în alimentația sau în stilul vostru de viață, chiar dacă nu ați ajuns încă la greutatea pe care v-o doreați?