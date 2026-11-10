Avizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), la nivel local, județean și național, este o prioritate pentru dezvoltarea turismului din România. Aceste structuri pot deveni un exemplu de colaborare între mediul privat și autorități, cu efecte asupra promovării destinațiilor, atragerii turiștilor și profesionalizării serviciilor din industria ospitalității, consideră Anita Huzum, director de comunicare HORA.

„Consider că avizarea OMD-urilor, atât locale, cât și județene, dar mai ales a celui național, este o necesitate de primă prioritate pentru evoluția industriei turismului din România”, a declarat Anita Huzum, pentru G4Food.

Potrivit acesteia, legea OMD-urilor oferă unul dintre cele mai bune exemple de colaborare constructivă între mediul privat și autoritățile publice. Prin reunirea resurselor și a competențelor celor două sectoare, destinațiile turistice pot construi strategii de promovare coerente și pot atrage resursele necesare pentru implementarea lor.

OMD-urile pot contribui la profesionalizarea industriei ospitalității

Anita Huzum consideră că dezvoltarea acestor organizații trebuie privită ca un proiect comun, în care interesele punctuale ale participanților sunt lăsate deoparte în favoarea obiectivelor unei întregi destinații.

„Atunci când ne unim forțele pentru a conlucra la binele comun, la binele mai mare al unui întreg sector și lăsăm la o parte orice ține de interese proprii sau probleme specifice și punctuale, cu siguranță că industria va crește, destinațiile vor crește”, a explicat reprezentanta HORA.

Ea atrage atenția că rezultatele nu pot apărea imediat. Este nevoie de timp, de oameni competenți și de echipe care să aibă responsabilitatea, dar și autonomia necesară pentru a pune în aplicare strategiile de dezvoltare.

Pe termen mediu și lung, beneficiile ar putea însemna creșterea numărului de turiști, diversificarea ofertei și îmbunătățirea calității serviciilor.

Mai mult, creșterea fluxurilor de turiști ar putea încuraja operatorii să investească în continuare și să ridice standardele serviciilor oferite.

„Atunci când începi să investești, atunci când vezi că vin mai mulți turiști, este evident că și tu trebuie să faci ceva pentru a te ridica și a păstra mereu și a ridica standardele”, a spus Anita Huzum.

„Văd mai mult optimism decât aș fi crezut” în industria Horeca

Reprezentanta HORA a vorbit și despre concluziile unei caravane care a inclus 11 opriri și întâlniri cu operatori locali din industria ospitalității.

În ciuda dificultăților economice și a temerilor legate de investiții, Anita Huzum spune că a întâlnit mai mult optimism decât se aștepta. Ea a remarcat afaceri din Horeca dezvoltate de antreprenori care au investit în echipe și în calitatea serviciilor, oferind experiențe memorabile atât turiștilor români, cât și celor străini.

„Sunt foarte mulți oameni care au construit niște business-uri în Horeca absolut admirabile, care nu doar construiesc business-uri, dar construiesc echipe de oameni care oferă servicii la cel mai înalt nivel”, a declarat aceasta.

Din perspectiva comunicării, Anita Huzum consideră că aceste afaceri și oamenii din spatele lor ar trebui să fie mai vizibili și să devină exemple de bune practici pentru întreaga industrie.

„Îmi doresc să văd mai mult, să văd că acești oameni sunt mult mai văzuți, că ies în față, că-și spun poveștile, că au curaj și că construiesc în continuare”, a conchis reprezentanta HORA.

Anita Huzum a făcut aceste declarații în cadrul caravanei HORA, organizată la Iași. Evenimentul este susținut de Philip Morris România, companie care promovează respectarea strictă a legislației ce interzice comercializarea produselor din tutun și a celor care conțin nicotină către persoanele cu vârsta sub 18 ani.