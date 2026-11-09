Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dr. Alexandru Nicolae Bociu, a participat la recepția diplomatică organizată la București cu ocazia Zilei Naționale a Algeriei și a învestirii noului șef al misiunii diplomatice în România, Excelența Sa Chaouki Chemmam, a anunțat ANSVSA pe rețelele sociale.
Evenimentul a marcat debutul oficial al mandatului noului ambasador al Republicii Algeriene Democratice și Populare și a oferit cadrul pentru reconfirmarea relațiilor bilaterale solide din domeniul agroalimentar.
În cadrul dialogului purtat cu ocazia recepției, conducerea ANSVSA a subliniat că Algeria rămâne un partener strategic tradițional de o importanță deosebită pentru România. În ultimii ani, cooperarea instituțională dintre cele două state s-a reflectat într-o dinamică pozitivă a schimburilor comerciale cu animale vii și produse de origine animală.
„Președintele ANSVSA a reafirmat deplina deschidere instituțională pentru continuarea și dezvoltarea acestui parteneriat bilateral solid, sub semnul excelenței. Obiectivul comun rămâne facilitarea unui ritm susținut al schimburilor economice, prin menținerea celor mai riguroase garanții sanitare veterinare și de siguranță a alimentelor”, se arată în comunicatul transmis de autoritate.
Parteneriatul dintre România și Algeria în sectorul veterinar este esențial pentru fermierii și exportatorii români, piața algeriană fiind una dintre principalele destinații de export din regiunea Africii de Nord pentru sectorul zootehnic.
ANSVSA a transmis urări de succes noului ambasador la începutul misiunii sale diplomatice la București, subliniind angajamentul de a menține standarde înalte de siguranță alimentară pentru a sprijini extinderea schimburilor economice bilaterale.
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