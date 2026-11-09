Diferența dintre cât credem că mâncăm și cantitatea consumată efectiv poate explica uneori stagnarea greutății. Irinel Nicoară spune că porțiile aparent mici pot ascunde calorii care se acumulează constant de-a lungul zilelor.

Antreprenorul a discutat despre aceste capcane în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food. „Eu cred că este fundamental să știm ceea ce mâncăm”, spune Nicoară. El consideră că informația este utilă chiar și atunci când persoana decide conștient să consume un preparat foarte caloric.

Uleiul din salată poate conta mai mult decât pare

Nicoară oferă exemplul unor persoane care afirmă că mănâncă puțin, dar nu reușesc să slăbească. Privită atent, alimentația lor poate include cantități suplimentare care nu sunt percepute drept o masă propriu-zisă. Un exemplu este uleiul turnat „din ochi” peste salată, fără măsurarea cantității folosite. La acesta se pot adăuga două felii suplimentare de pâine sau alte ingrediente consumate aproape automat. Repetate zilnic, asemenea diferențe devin relevante pentru aportul energetic total.

Nicoară subliniază că problema nu este consumul unui anumit aliment, ci lipsa unei imagini corecte asupra cantităților. Cunoașterea aportului zilnic poate deveni primul pas pentru cei care încearcă să înțeleagă de ce greutatea nu se modifică.

Aceeași problemă apare și la restaurant, unde clientul vede produsul final, fără să știe întotdeauna cantitatea de ulei sau grăsime folosită. Două preparate asemănătoare pot avea astfel valori calorice foarte diferite, chiar dacă porțiile par aproape identice.