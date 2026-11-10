Franța acuză Gărzile Revoluționare din Iran că se află în spatele unui atac cibernetic care a dezactivat sistemele de control al temperaturii din frigiderele și congelatoarele comerciale ale supermarketurilor. Peste 350 de magazine au fost afectate, iar cantități importante de carne, lactate și produse congelate au ajuns la gunoi. Autoritățile franceze avertizează că Teheranul ar putea suporta consecințe diplomatice și economice, transmite Sky News.

Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că ambasadorul Iranului a fost convocat la sediul ministerului, după atacurile informatice care au vizat instalațiile frigorifice din mai multe lanțuri de supermarketuri din Franța, relatează G4Media.

Oficialul francez a atribuit operațiunile cibernetice Gărzilor Revoluționare din Iran și a avertizat că Uniunea Europeană ar putea impune noi sancțiuni Teheranului. Iranul a negat în mod repetat implicarea în operațiuni cibernetice malițioase.

Atacul a afectat peste 350 de supermarketuri din Franța

Atacul cibernetic din 11 octombrie a dezactivat sistemele de control al temperaturii pentru frigiderele comerciale din sute de magazine. Printre rețelele care au raportat probleme se numără Carrefour, Monoprix, Intermarché și Coopérative U.

În unele cazuri, temperatura din instalațiile frigorifice a crescut atât de mult încât anumite echipamente au luat foc. Angajații supermarketurilor au fost nevoiți să scoată din magazine cutii întregi cu carne alterată și înghețată topită, care au fost ulterior aruncate.

Costurile totale ale incidentului ar putea ajunge la zeci de milioane de euro la nivel național, potrivit estimării făcute de proprietarul unui supermarket francez.

Echipamentele învechite ar fi facilitat atacul hackerilor

Primele evaluări ale experților în securitate cibernetică indică faptul că atacul ar fi fost relativ ușor de executat. Potrivit unor informații furnizate anterior de specialiști pentru Reuters, vulnerabilitățile unor echipamente ar fi putut facilita accesul atacatorilor.

Compania care produce o parte dintre instalațiile afectate a precizat că multe dintre acestea erau depășite tehnologic sau funcționau cu versiuni vechi de firmware, programele care controlează funcționarea echipamentelor.

Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la securitatea digitală a infrastructurii frigorifice utilizate în comerțul alimentar, unde menținerea temperaturii în limitele corespunzătoare este esențială pentru siguranța produselor.

Un al doilea val de atacuri a afectat supermarketuri din Europa

Problemele nu s-au limitat la Franța. Un al doilea val de atacuri cibernetice a vizat instalații frigorifice din mai multe țări europene, inclusiv Irlanda, Suedia și Belgia.

Peste 100 de unități comerciale de pe continent au fost afectate, iar magazinele au fost nevoite să elimine alimente care nu mai puteau fi păstrate în condiții de siguranță.

Atacurile au avut consecințe inclusiv asupra infrastructurii medicale. În Franța, au fost vizate și frigiderele utilizate de băncile de sânge, ceea ce a determinat personalul să transfere o parte din rezerve în alte echipamente de depozitare frigorifică.

Industria britanică de procesare a cărnii a fost, de asemenea, afectată. Paul Chichester, director de operațiuni în cadrul Centrului Național de Securitate Cibernetică din Regatul Unit (NCSC), a declarat că impactul asupra sectorului a fost minim.

Incidentul arată că vulnerabilitățile sistemelor informatice pot afecta direct lanțurile de aprovizionare cu alimente, de la depozitare și distribuție până la vânzarea către consumatori.