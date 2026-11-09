Am devenit tot mai educați, dar ne-am îndepărtat de natură. Este una dintre marile schimbări produse de migrația de la sat la oraș, spune David Holmgren, co-creatorul permaculturii, într-un interviu acordat G4Food. În opinia sa, cunoștințele dobândite în școală nu au putut înlocui înțelegerea naturii pe care oamenii o dobândeau prin contactul direct cu pământul.

Holmgren privește această transformare dincolo de explicațiile obișnuite despre progres și modernizare. Trecerea de la viața rurală la cea urbană a adus numeroase schimbări în tehnologie și în stilul de viață, însă a produs și o ruptură în relația oamenilor cu natura.

„Dacă ne îndepărtăm puțin de perspectiva locală, de lumea în care a apărut permacultura, ajungem în Australia, una dintre cele mai bogate și mai urbanizate țări din lume. Are un teritoriu foarte întins, o populație mică și o clasă de mijloc dezvoltată de multă vreme. Acolo, oamenii erau deja de mult timp deconectați de natură și de pământ”, explică David Holmgren.

România, printre țările în care oamenii păstrau încă legătura cu natura

Co-creatorul permaculturii amintește că, la mijlocul anilor ’70, situația era diferită în multe alte țări. Inclusiv în state relativ dezvoltate, precum România, foarte mulți oameni păstrau încă o legătură cu natura și cu pământul.

„La vremea respectivă, la mijlocul anilor ’70, în multe țări – și nu doar în cele mai sărace, ci chiar și în unele relativ dezvoltate, precum România – foarte mulți oameni aveau încă o legătură cu natura și cu pământul. Nu era neapărat o relație romantică sau chiar una pozitivă, dar aveau o înțelegere intuitivă a principiilor după care funcționează natura, pur și simplu pentru că așa crescuseră”, spune Holmgren.

Migrația de la sat la oraș a produs o ruptură pe care educația nu a putut să o înlocuiască

Această schimbare a devenit tot mai vizibilă odată cu migrația populației din mediul rural către orașe. David Holmgren dă exemplul Chinei, unde s-a produs cea mai mare migrație rural-urbană din istorie.

El recunoaște că multe dintre schimbările aduse de urbanizare, tehnologie și noile stiluri de viață au fost considerate pozitive. Atrage însă atenția asupra unui efect mai puțin discutat: pierderea unei înțelegeri a naturii dobândite prin experiență directă.

„Marea migrație din mediul rural către orașe a fost deosebit de dramatică în China, unde s-a produs cea mai mare migrație rural-urbană din istorie. Există multe lucruri care sunt prezentate ca efecte pozitive ale acestor schimbări și, într-adevăr, multe dintre transformările tehnologice și de stil de viață au adus beneficii.

Dar a existat și această ruptură radicală față de o înțelegere profundă, ancorată în realitate, a modului în care funcționează natura. Educația nu a reușit să înlocuiască această înțelegere. Aș spune că aceasta este, poate, cea mai importantă schimbare la care se referă, într-un fel, și cartea mea”, explică David Holmgren.