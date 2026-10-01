O fetiță de un an și cinci luni din California a ajuns în stare critică la spital după ce a consumat timp de mai multe luni lapte crud de capră cumpărat de la o fermă neautorizată. Copilul a dezvoltat o infecție severă cu E. coli O157:H7 și sindrom hemolitic-uremic, o complicație care poate provoca insuficiență renală și poate pune viața în pericol. Câteva zile mai târziu, o altă fetiță care băuse lapte provenit de la aceeași fermă a fost internată cu aceeași afecțiune și aceeași tulpină de E. coli, relatează CNN, citând o investigație ProPublica.

Cazul readuce în atenție riscurile consumului de lapte nepasteurizat, în special pentru copiii mici. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) avertizează că laptele crud poate conține bacterii precum E. coli, Salmonella, Listeria, Campylobacter și Brucella, iar copiii sub cinci ani prezintă un risc mai mare de complicații grave.

De la o problemă digestivă la terapie intensivă

Emily Marris căuta o alternativă pentru fiica sa, Brooklyn, care suferea de constipație. Copilul se născuse prematur și petrecuse prima lună de viață la terapie intensivă. Mama încercase formulă organică pentru sugari și lapte de vacă pasteurizat, însă nu fusese mulțumită de rezultate. Într-un grup de Facebook administrat de chiropracticianul său, alte persoane i-au recomandat laptele crud de capră, despre care susțineau că ar fi mai ușor de digerat. Astfel a ajuns la Moonlight Ridge, o mică fermă de capre aflată la aproximativ 16 kilometri de locuința familiei. Proprietara fermei, Courtney Baker, i-a oferit un recipient fără etichetă cu lapte crud de capră. Potrivit familiei, aceasta le-ar fi spus că animalele și laptele erau „curate și testate”.

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Timp de aproximativ șase luni, Brooklyn a consumat laptele fără probleme aparente. Situația s-a schimbat brusc în 2 iunie 2025, când fetița a început să vomite. Starea ei s-a deteriorat rapid, iar analizele au determinat medicii să o transfere la secția de terapie intensivă pediatrică a Rady Children’s Hospital. Copilul a avut nevoie de intubație și dializă, după ce rinichii au început să cedeze.

Analizele au confirmat ulterior infecția cu E. coli O157:H7, una dintre cele mai periculoase tulpini ale bacteriei. „Fetița mea de 17 luni aproape a murit”, avea să scrie ulterior mama într-un mesaj public despre experiența familiei.

O a doua fetiță, internată cu aceeași afecțiune

În aceeași zi în care Brooklyn începuse să prezinte simptome, o altă familie cumpărase pentru prima dată lapte de la aceeași fermă. Iris și David Galindo căutau o alternativă la laptele de vacă pentru fiica lor Victoria, în vârstă de șase ani. Potrivit părinților, i-au spus explicit proprietarei fermei că produsul urma să fie consumat de copil. După aproximativ o săptămână, Victoria a devenit letargică și a dezvoltat diaree cu sânge. Pe 13 iunie, părinții au dus-o la același spital. Analizele au arătat că și ea dezvoltase sindrom hemolitic-uremic, provocat de aceeași tulpină de E. coli identificată la Brooklyn. Fetița a fost internată în terapie intensivă și a avut nevoie de transfuzii.

Sindromul hemolitic-uremic poate apărea după anumite infecții cu E. coli producătoare de toxină Shiga. Boala afectează vasele mici de sânge și poate provoca distrugerea globulelor roșii și insuficiență renală. FDA avertizează că această complicație este deosebit de periculoasă pentru copiii mici.

Laptele testat ulterior nu a conținut E. coli

Investigația are însă o nuanță importantă. Probele de lapte testate ulterior de autoritățile din California au fost negative pentru E. coli și alți agenți patogeni. Testarea nu a fost făcută însă pe laptele consumat de copii. Familiile nu mai aveau produs din lotul respectiv, iar proba analizată fusese colectată ulterior de proprietara fermei, din lapte muls de la 11 capre. Testarea a avut loc la câteva săptămâni după îmbolnăvirea copiilor. Autoritățile au explicat că un lot ulterior poate să nu mai conțină microorganismul prezent într-un lot anterior. În investigațiile efectuate la ferme autorizate, inspectorii pot verifica inclusiv solul, apa și materiile fecale ale animalelor.

Proprietara fermei respinge acuzațiile și susține că rezultatele negative demonstrează că laptele său nu a provocat îmbolnăvirile. Ea a declarat pentru ProPublica că produsele erau comercializate drept hrană pentru animale și contestă modul în care publicația a prezentat cazul.

Familiile celor două fete au deschis însă un proces împotriva fermei, susținând că laptele le-a fost prezentat drept potrivit pentru consum uman. Procesul este în desfășurare.

O breșă în legislație

Cazul a scos la iveală și o problemă de reglementare. California permite comercializarea laptelui crud pentru consum uman numai fermelor autorizate, care sunt inspectate și trebuie să testeze periodic produsele pentru agenți patogeni. Fermele neautorizate pot însă vinde lapte crud dacă îl etichetează drept hrană pentru animale.

ProPublica arată că această excepție este utilizată de unele mici ferme care vând produsul unor clienți despre care există indicii că îl cumpără pentru consum uman. În cazul Moonlight Ridge, autoritățile au constatat că ferma comercializase produse lactate neaprobate fără licență și au emis un ordin de încetare a activității, dar nu au aplicat o sancțiune financiară.

Ulterior, autoritățile au permis fermei să reia vânzarea laptelui dacă acesta era înregistrat și etichetat ca produs destinat animalelor.

Laptele crud nu este recomandat copiilor

CDC recomandă explicit ca laptele și produsele lactate nepasteurizate să nu fie oferite copiilor. Pasteurizarea presupune încălzirea controlată a laptelui pentru distrugerea microorganismelor care pot provoca boli. Potrivit CDC, practicile corecte de igienă din ferme pot reduce riscul contaminării, dar nu îl pot elimina. Autoritatea americană pentru alimente și medicamente, FDA, precizează că beneficiile pentru sănătate atribuite frecvent laptelui crud nu au fost demonstrate științific, în timp ce riscul de contaminare este bine documentat.

Laptele crud poate conține E. coli chiar dacă provine de la animale aparent sănătoase și de la o fermă curată. Contaminarea poate apărea în timpul mulsului, inclusiv prin contact microscopic cu materii fecale. Pentru copiii sub cinci ani, consecințele pot fi deosebit de grave: CDC avertizează că aceștia sunt mai predispuși decât adulții să dezvolte forme severe de infecție cu E. coli și sindrom hemolitic-uremic.

Brooklyn a supraviețuit, dar familia spune că recuperarea nu s-a încheiat. După externare, copilul a avut nevoie de terapie fizică, iar medicii au avertizat că va trebui monitorizată pe termen lung pentru posibile probleme renale. Și Victoria va avea nevoie de controale medicale periodice.