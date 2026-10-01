Consumul ridicat de alimente și băuturi bogate în zaharuri simple în timpul tratamentului cu anumite antibiotice ar putea accentua dezechilibrele produse în microbiomul intestinal, sugerează un studiu publicat în revista Nature și citat de G4Media. Cercetătorii au observat o reducere suplimentară a diversității bacteriene și o proliferare mai accentuată a bacteriilor din genul Enterococcus atunci când expunerea la antibiotice cu spectru larg era însoțită de un consum ridicat de produse dulci.

Rezultatele trebuie însă interpretate cu prudență. Cercetarea clinică a vizat pacienți cu cancere de sânge internați pentru transplant alogen de celule hematopoietice, nu populația generală care primește ocazional antibiotice. Autorii consideră totuși că limitarea zaharurilor simple în timpul antibioterapiei ar putea reprezenta o modalitate de reducere a afectării microbiomului, ipoteză care trebuie verificată prin studii suplimentare.

Cercetătorii au analizat peste 9.400 de mese

Studiul a urmărit 173 de pacienți internați pentru transplant alogen de celule hematopoietice, o procedură folosită în tratamentul unor cancere ale sângelui. Pacienții primesc înaintea transplantului tratamente intensive, inclusiv chimioterapie și, în anumite situații, radioterapie, care afectează puternic sistemul imunitar. Riscul de infecție este ridicat, iar administrarea antibioticelor este frecventă. Toți cei 173 de participanți au primit cel puțin un antibiotic în perioada în care cercetătorii le-au monitorizat dieta. Aproximativ 80% au fost tratați și cu antibiotice cu spectru larg, utilizate atunci când au apărut febră sau alte semne de posibilă infecție.

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Cercetătorii au înregistrat cu precizie alimentele consumate la 9.419 mese. În paralel, au analizat probe de materii fecale, pentru a urmări modificările microbiomului intestinal.

Antibioticele distrug și bacteriile bune

Pentru analiza principală au fost utilizate 1.009 probe provenite de la 158 dintre pacienți. Zahărul și antibioticele cu spectru larg, o combinație asociată cu pierderea diversității bacteriene Antibioticele pot distruge nu numai bacteriile care provoacă infecția, ci și o parte dintre microorganismele benefice care alcătuiesc microbiomul intestinal.

Cercetarea a arătat că efectul era mai pronunțat atunci când pacienții consumau cantități mai mari de produse încadrate în categoria zaharurilor, dulciurilor și băuturilor îndulcite în timpul expunerii la antibiotice cu spectru larg.

Pentru fiecare creștere cu 100 de grame a consumului din această categorie, modelul cercetătorilor a estimat o reducere suplimentară de aproximativ 24% a diversității medii a microbiomului, comparativ cu probele fără expunere recentă la antibiotice.

Important, consumul produselor dulci în sine nu a fost asociat cu aceeași scădere. Efectul puternic a apărut în combinație cu antibioticele cu spectru larg, sugerând o interacțiune între cele două.

Enterococcus faecium poate profita de dezechilibrul produs în intestin

Cercetătorii au observat și o creștere a bacteriei Enterococcus faecium atunci când zahărul și antibioticele erau asociate. Enterococcus poate exista în microbiom fără să provoace probleme, însă anumite tulpini pot deveni periculoase, mai ales pentru persoanele cu sistemul imunitar slăbit. În cazul pacienților supuși transplantului, proliferarea sa a fost asociată anterior cu infecții ale sângelui și alte complicații grave.

Experimentele realizate ulterior pe șoareci au susținut observațiile făcute la pacienți. Administrarea de zaharoză a accentuat și prelungit proliferarea Enterococcus provocată de antibiotice.

Cercetătorii au observat efecte similare și în cazul componentelor simple ale zaharozei.

Autorii nu spun că zahărul „anulează” antibioticele

Rezultatele nu înseamnă că zahărul face antibioticele ineficiente împotriva infecției pentru care sunt prescrise. Studiul se referă la efectele asupra microbiomului intestinal și indică faptul că o dietă bogată în zaharuri simple poate amplifica perturbările produse de antibiotice. „Datele noastre sugerează că evitarea unei diete bogate în zaharuri simple în timpul tratamentului cu antibiotice ar putea reduce perturbarea microbiotei„, concluzionează autorii studiului publicat în Nature.

Marcel van den Brink, unul dintre coordonatorii cercetării și președintele City of Hope din Los Angeles, consideră că rezultatele pot avea implicații pentru modul în care este concepută alimentația pacienților aflați sub tratament. Potrivit acestuia, dieta este unul dintre factorii care pot fi modificați relativ ușor pentru a încerca protejarea microbiomului în timpul tratamentelor agresive.

Sunt necesare studii și pe alte categorii de pacienți

Autorii atrag însă atenția asupra limitelor cercetării. Pacienții analizați erau grav bolnavi și primeau tratamente complexe, ceea ce îi diferențiază considerabil de o persoană sănătoasă care ia un antibiotic timp de câteva zile pentru o infecție obișnuită. De asemenea, unele variații ale alimentației puteau fi influențate de starea generală a pacienților și de efectele tratamentelor.

Cercetătorii consideră că sunt necesare studii clinice prospective pentru a stabili dacă reducerea zaharurilor simple în timpul antibioterapiei poate îmbunătăți efectiv evoluția pacienților.

Până atunci, cercetarea adaugă o nouă piesă la dovezile privind legătura dintre dietă, antibiotice și microbiom: ceea ce mâncăm în timpul tratamentului ar putea influența amploarea dezechilibrului produs în ecosistemul bacterian intestinal.