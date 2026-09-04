Avocații lasă roba și pun mâna pe ceaun: „Pledoarie pentru gust | Ceaunul avocatului”. UNBR organizează prima competiție gastronomică națională a avocaților

Avocații din întreaga țară sunt invitați să-și lase pentru o zi roba deoparte și să intre într-o competiție gastronomică. UNBR organizează, pe 19 septembrie, la Palatul Parlamentului din București, prima ediție a concursului „Pledoarie pentru gust | Ceaunul avocatului”, la care sunt așteptate până la 40 de echipe.

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a lansat prima ediție a competiției gastronomice naționale a avocaților, un eveniment în care gastronomia, creativitatea și spiritul de echipă se întâlnesc în jurul ceaunului.

Concursul va avea loc pe 19 septembrie 2026, în Grădina Senatului de la Palatul Parlamentului din București. Până la 40 de echipe din întreaga țară vor pregăti câte un preparat propriu, care va fi evaluat de un juriu, potrivit organizatorilor.

După jurizare, preparatele vor fi oferite spre degustare participanților la eveniment, iar câștigătorii primei ediții vor fi desemnați și premiați.

Cine poate participa la concurs

Echipele vor avea între două și trei persoane. În cazul echipelor formate din două persoane, cel puțin una trebuie să fie avocat, iar în echipele de trei membri cel puțin doi trebuie să aibă calitatea de avocat. Echipa poate include și un membru invitat.

- articolul continuă mai jos -

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Contul Unbr (@unbr_oficial)

Participarea este deschisă avocaților din barourile membre UNBR, în limita celor 40 de locuri disponibile.

Ce pune la dispoziție organizatorul

Participanții nu trebuie să vină cu tot echipamentul de acasă. UNBR anunță că va asigura pentru echipe ceaunul, arzătorul sau pirostria și sursa de alimentare aferentă, ingredientele necesare rețetei, în condițiile stabilite prin regulament, precum și spațiul de concurs și infrastructura comună.

Organizatorul va asigura și condițiile necesare pentru păstrarea ingredientelor și desfășurarea competiției.

Echipele trebuie să vină cu ustensilele necesare pregătirii preparatului și, dacă este cazul, cu echipamentele suplimentare permise de regulament.

Înscrierile se încheie pe 7 septembrie

Avocații interesați se pot înscrie până la 7 septembrie 2026, ora 16:00. Înscrierea se face prin completarea formularului online disponibil în Aplicația Tabloul Avocaților, iar avocații trebuie să se autentifice pentru a avea acces la formular.

Transmiterea formularului reprezintă solicitarea de înscriere, însă participarea este confirmată ulterior de organizator, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în regulament.

UNBR precizează că își rezervă posibilitatea de a prelungi perioada de înscriere, în funcție de locurile disponibile.

„De data aceasta, verdictul îl dă gustul”, este mesajul cu care UNBR anunță prima ediție a competiției „Pledoarie pentru gust | Ceaunul avocatului”.