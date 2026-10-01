Reacția studenților după ce Radu Savopol, ownerul 5 to go, le-a dat să guste ness cu Pepsi: „Mulți uită de ce este așa iubită cafeaua”

01 oct. 2026, Articole / Reportaje
Reacția studenților după ce Radu Savopol, ownerul 5 to go, le-a dat să guste ness cu Pepsi: „Mulți uită de ce este așa iubită cafeaua”
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Radu Savopol, cofondatorul 5 to go, a ales un mod mai puțin obișnuit de a marca Ziua Internațională a Cafelei. Antreprenorul a mers în Regie, zona studențească a Bucureștiului, unde brandul a deschis o nouă locație, și le-a făcut tinerilor cunoștință cu o combinație pe care o asociază cu anii săi de studenție: ness cu Pepsi.

Savopol povestește că, pentru mulți studenți de acum câțiva ani, această combinație era o formă de cafea care oferea energie și era consumată în momentele în care oamenii se bucurau pur și simplu de timpul petrecut împreună.

„Azi stau cu noua generație și le povestesc despre ness cu Pepsi și, când le-am dat să guste, au fost super încântați de gust și energia dată!”, a scris Radu Savopol.

Ness cu Pepsi, cafeaua unei generații de studenți

Antreprenorul își amintește cu nostalgie de perioada în care astfel de combinații făceau parte din viața de student.

„Asta era cafeaua pentru mulți studenți acum ceva ani în urmă. Cred că era frumos, se simțeau bine când beau, erau fericiți și își trăiau viața din plin!”, spune Savopol.

Pentru el, povestea nu este neapărat despre rețeta în sine, ci despre ceea ce se întâmplă în jurul unei cafele. Într-o postare dedicată Zilei Internaționale a Cafelei, antreprenorul spune că, dincolo de originea boabelor, metoda de prăjire sau notele aromatice, cafeaua are și o componentă profund socială.

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„În toată această nebunie cu cafenele care este acum în întreaga lume, eu sunt sigur că frumusețea vine din partea de socializare, de comunitate, vine din starea de spirit pe care o ai când bei cafeaua, vine din momentul din zi când savurezi cafeaua, din momentul când razele soarelui te încălzesc când ești cu cafeaua în mână pe băncuța din fața cafenelei, momentul când barista îți zâmbește face diferența în acea dimineață, toate acestea sunt cele care ne fac să apreciem cafeaua cum simțim noi, restul este cancan!”, a scris Radu Savopol.

O nouă locație 5 to go în Regie

Momentul cu studenții a avut loc în Regie, acolo unde 5 to go a deschis o nouă locație, în P18.

Savopol spune că zona studențească îi oferă Bucureștiului o energie aparte și că întâlnirea cu noua generație i-a oferit ocazia să ducă mai departe o mică parte din experiențele sale de student.

De Ziua Internațională a Cafelei, antreprenorul a ales astfel să vorbească mai puțin despre cafeaua ca produs și mai mult despre amintirile, oamenii și momentele care ajung să fie asociate cu ea.

Iar pentru studenții care au gustat pentru prima dată combinația, experiența a venit cu o reacție neașteptat de bună: „Au fost super încântați de gust și energia dată!”, spune Savopol.

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