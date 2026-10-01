Lanțul de simigerii LUCA scumpește din nou covrigul simplu la 2,50 lei, după încheierea campaniei promoționale

01 oct. 2026, Retail
Lanțul de simigerii LUCA scumpește din nou covrigul simplu la 2,50 lei, după încheierea campaniei promoționale
foto: economedia.ro
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Cuprins
  1. Final de campanie într-un context de costuri în creștere
  2. Tabloul actual al prețurilor în rețeaua LUCA
  3. Expansiune națională și internațională

Simigeriile LUCA au revenit la prețul de 2,50 lei pentru covrigii simpli (cu mac, susan sau semințe de floarea-soarelui), renunțând la tariful promoțional de 1,99 lei stabilit în primăvara acestui an, anunță Economedia.

Ajustarea reprezintă o majorare de 51 de bani (aproximativ +25,6%) față de prețul redus din martie, readucând cea mai populară gustare din România la nivelul tarifar anterior.

Final de campanie într-un context de costuri în creștere

În luna martie, compania lansase o campanie de reducere la nivel național, ieftinind covrigul simplu la 1,99 lei într-o perioadă marcată de inflație generalizată. La acea dată, reprezentanții LUCA anunțau că vor absorbi presiunea creșterii costurilor de producție și vor menține tariful redus „atât timp cât condițiile o vor permite”.

Campania a fost însoțită de mesaje de marketing virale, precum: „Pentru cei care ați făcut plinul la mașină, vedeți că am ieftinit covrigul la 1,99 lei” sau „Pentru cei care ați investit în crypto, vedeți că am ieftinit covrigul la 1,99 lei”.

Tabloul actual al prețurilor în rețeaua LUCA

În prezent, oferta din simigerii include următoarele categorii de produse și prețuri:

  • Covrigi simpli (mac / susan / floarea-soarelui): 2,50 lei
  • Covrigi speciali & umpluți:
  • Covrig cu cașcaval / cu vișine: 4,99 lei
  • Covrig cu Nutella: 5,50 lei
  • Gama Pizza:
  • Pizza LUCA / Pizza Campus: 7,99 lei
  • Pizza Margherita / cu salam picant / cu șuncă și ciuperci: 9,50 lei
  • Oferte combo:
  • Covrig cu cașcaval + cafea simplă sau cu lapte (ZMEU): 8,50 lei (reducere de la 10,49 lei, respectiv 11,49 lei)
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Expansiune națională și internațională

LUCA operează în prezent o rețea de aproape 190 de locații în București, Moldova, Muntenia și Transilvania. Pe lângă prezența puternică de pe piața autohtonă, lanțul s-a extins și la nivel internațional, intrând pe piața din Polonia încă din anul 2024.

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