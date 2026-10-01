Simigeriile LUCA au revenit la prețul de 2,50 lei pentru covrigii simpli (cu mac, susan sau semințe de floarea-soarelui), renunțând la tariful promoțional de 1,99 lei stabilit în primăvara acestui an, anunță Economedia.
Ajustarea reprezintă o majorare de 51 de bani (aproximativ +25,6%) față de prețul redus din martie, readucând cea mai populară gustare din România la nivelul tarifar anterior.
În luna martie, compania lansase o campanie de reducere la nivel național, ieftinind covrigul simplu la 1,99 lei într-o perioadă marcată de inflație generalizată. La acea dată, reprezentanții LUCA anunțau că vor absorbi presiunea creșterii costurilor de producție și vor menține tariful redus „atât timp cât condițiile o vor permite”.
Campania a fost însoțită de mesaje de marketing virale, precum: „Pentru cei care ați făcut plinul la mașină, vedeți că am ieftinit covrigul la 1,99 lei” sau „Pentru cei care ați investit în crypto, vedeți că am ieftinit covrigul la 1,99 lei”.
În prezent, oferta din simigerii include următoarele categorii de produse și prețuri:
LUCA operează în prezent o rețea de aproape 190 de locații în București, Moldova, Muntenia și Transilvania. Pe lângă prezența puternică de pe piața autohtonă, lanțul s-a extins și la nivel internațional, intrând pe piața din Polonia încă din anul 2024.
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