Somnul neodihnitor, sedentarismul, excesul de stimulare și lipsa unor perioade reale de repaus pot pune presiune asupra organismului. Dr. Cătălina Hogea explică de ce stilul de viață modern poate deveni o sursă permanentă de tensiune.

Întrebată care sunt principalii „inamici” ai creierului în stilul de viață modern, dr. Cătălina Hogea indică în primul rând somnul neodihnitor.

Un program în care ora de culcare este împinsă spre miezul nopții, în timp ce ora de trezire rămâne matinală, poate reduce semnificativ timpul de odihnă. În plus, utilizarea ecranelor înainte de somn menține creierul într-o stare de stimulare.

Problema nu se limitează însă la somn. Medicul vorbește și despre presiunea permanentă pentru productivitate. O zi liberă poate ajunge să fie umplută cu treburi casnice, sport și alte activități, fără să mai existe timp pentru repaus pasiv.

„Mai ales dacă am avut o perioadă stresantă sau încărcată, să îmi dau voie să și stau”, spune dr. Hogea.

Mișcarea poate fi o formă simplă de a reduce tensiunea acumulată. Mersul pe jos după programul de lucru poate oferi organismului o tranziție între activitatea profesională și timpul de acasă.

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În schimb, două ore petrecute pe canapea în timp ce scrollăm pe telefon nu înseamnă neapărat relaxare. Potrivit medicului, tensiunea acumulată în timpul zilei are nevoie de o formă reală de descărcare.

Relațiile sociale de calitate și timpul petrecut în natură fac, de asemenea, parte dintr-un stil de viață care poate susține starea de bine.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.