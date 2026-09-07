Să ne imaginăm o sală de clasă, la ora zece dimineața, când concentrarea unui copil de nouă ani se destramă chiar în mijlocul unei probleme de matematică. Creionul stă țintuit deasupra caietului, iar privirea îi fuge pe geam, la altceva. Stomacul vorbește mai tare decât profesoara. Cu trei ore în urmă, la micul dejun, copilul a mâncat în grabă o cutie de cereale glazurate, între două înghițituri de suc.

Scena se repetă în fiecare școală, în fiecare dimineață de septembrie. Părinții pun accent pe rechizite, pe meditații, pe orarul de după-amiază. Puțini tratează farfuria de dimineață ca pe un instrument real pentru atenția copilului la ore.

Ce se întâmplă cu concentrarea unui copil flămând

Creierul unui copil funcționează ca un motor mic și lacom: reprezintă doar 2% din greutatea corpului, dar arde aproape un sfert din energia disponibilă într-o zi. Combustibilul lui e glucoza din sânge, iar rezervele unui stomac gol se termină în câteva ore, cam cât durează o dimineață de școală.

Când glicemia scade, cortexul prefrontal, zona din creier responsabilă cu atenția susținută, cedează primul. Se comportă la fel ca un telefon care intră în modul de economisire a bateriei cu mult înainte să se închidă de tot: ecranul se întunecă, aplicațiile pornesc mai greu, iar copilul „aude” tot mai puțin din lecție.

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Micul dejun dulce dă un vârf fals de concentrare

Un studiu publicat în Frontiers in Human Neuroscience, care a trecut în revistă șaisprezece cercetări pe nouă populații diferite de copii, a găsit un tipar constant: compoziția mesei contează mai mult decât simplul fapt de a mânca dimineața.

Un mic dejun cu indice glicemic ridicat, cum e o cutie de cereale glazurate sau o gogoașă, ridică rapid glicemia, la fel ca un artificiu care urcă drept spre cer. Urmează căderea, la fel de rapidă, în intervalul orelor două și trei, chiar atunci când atenția copilului ar trebui să fie la vârf.

Un mic dejun cu indice glicemic scăzut, cum e terciul de ovăz sau pâinea integrală, urcă glicemia lin, ca un drum de deal, în loc de urcușul abrupt al unei rachete. Memoria și acuratețea atenției rămân mai stabile pe parcursul dimineții, potrivit cercetătorilor.

Proteina ține concentrarea trează mai mult timp

Proteina și fibrele acționează ca o frână pusă digestiei: încetinesc eliberarea glucozei în sânge. Un ou, iaurtul grecesc sau un pumn de nuci, alături de terci, prelungesc sațietatea cu una, două ore bune. În acest interval, atenția copilului rămâne la tablă, ancorată acolo ca o barcă legată bine de chei.

O analiză realizată la Universitatea Purdue despre micul dejun bogat în proteine la preșcolari arată aceeași legătură: proteină, sațietate prelungită, scoruri mai bune la testele de memorie.

Trei combinații rapide, pentru dimineața pe fugă

Un bol de iaurt grecesc cu fulgi de ovăz și fructe de pădure aduce proteină, fibre și indice glicemic scăzut, gata în două minute, cât ține pornirea mașinii de spălat.

Un ou fiert cu o felie de pâine integrală și roșii oferă aceeași combinație, într-un format pe care copilul îl mănâncă și în mașină, pe drum spre școală.

Un smoothie cu banană, lapte, unt de arahide și un praf de scorțișoară seamănă la gust cu un desert, dar funcționează ca un rezervor plin, în timp ce un desert obișnuit se aprinde și se stinge la fel de repede ca un artificiu.

Ce mai spun studiile despre memorie și concentrare

Efectele depind și de copil, arată aceeași analiză din Frontiers. La copiii bine hrăniți în mod obișnuit, lipsa micului dejun într-o singură zi are un efect redus asupra memoriei. La copiii subnutriți sau cu greutate peste medie, lipsa lui scade direct atenția și capacitatea de calcul.

O descoperire secundară a cercetătorilor merită reținută: copiii care mănâncă orez cu indice glicemic scăzut, în locul pâinii albe, înregistrează un volum mai mare de substanță cenușie și scoruri de inteligență mai ridicate. Corelația cere prudență în interpretare, dar arată o direcție limpede pentru orice părinte care alege ce pune pe masă dimineața.

Peste câteva luni, în aceeași sală de clasă, la aceeași oră zece, un alt copil ține creionul pe caiet și rezolvă problema. La micul dejun a mâncat un ou și o felie de pâine integrală. Diferența dintre cei doi copii stă mai puțin în talent, mai mult în farfuria de dimineață.