VIDEO | Somnul este baza stilului de viață. Cum ne poate influența odihna alegerile alimentare, potrivit psihiatrului Cătălina Hogea

08 sept. 2026, Fântâna de sănătate
Foto: G4Food
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Un somn insuficient sau neodihnitor poate influența starea de spirit, nivelul de energie și chiar alegerile alimentare din ziua următoare. Dr. Cătălina Hogea spune, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, că, atunci când privim stilul de viață ca pe un sistem, somnul reprezintă baza.

„Aș spune că baza ar fi nu alimentația, ci somnul”, explică medicul primar psihiatru.

Nu este suficient să numărăm orele petrecute în pat. Contează și calitatea somnului, dar și momentul în care dormim. Un program în care cele opt ore sunt mutate în timpul zilei nu este neapărat echivalent cu un somn nocturn odihnitor.

Lipsa somnului poate veni cu iritabilitate și oboseală și poate crește tendința către alegeri alimentare mai puțin sănătoase. Printre acestea se pot număra consumul excesiv de cofeină, alimentele bogate în zahăr sau ceea ce este numit frecvent „comfort food”.

Și seara poate influența somnul. Folosirea ecranelor înainte de culcare menține un nivel ridicat de stimulare, iar videoclipurile scurte oferă recompense rapide care pot face mai dificilă oprirea.

În schimb, medicul recomandă un ritm mai apropiat de cel natural al organismului. O plimbare, o cină ușoară, câteva pagini citite și reducerea stimulării înainte de culcare pot face parte dintr-o rutină de seară.

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Potrivit dr. Hogea, ziua următoare începe, într-un anumit sens, cu seara precedentă.

Interviul complet cu dr. Cătălina Hogea, medic primar psihiatrie, poate fi urmărit pe G4Food, în podcastul „Fântâna de sănătate”, o producție moderată de nutriționistul Tania Fântână.

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