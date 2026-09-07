VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 93) | Șah la somelier? Yes, You Can! / Dacă vreți să-l zăpăciți, întrebați-l de vinurile PiWi și Qvevri

07 sept. 2026, Connoisseur fără ifose
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 93) | Șah la somelier? Yes, You Can! / Dacă vreți să-l zăpăciți, întrebați-l de vinurile PiWi și Qvevri
Foto: G4Food
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O ediție specială „Connaisseur fără ifose” azi: cum să pui la încercare somelierul cu vinuri care abia urmează să devină tendințe: PiWi, Naturale, Bio(dinamice) și Qvevri. Plus, dacă vrei să-l enervezi rău de tot: be-re.

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