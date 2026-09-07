O ediție specială „Connaisseur fără ifose” azi: cum să pui la încercare somelierul cu vinuri care abia urmează să devină tendințe: PiWi, Naturale, Bio(dinamice) și Qvevri. Plus, dacă vrei să-l enervezi rău de tot: be-re.
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Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți