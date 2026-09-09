An de an, românii aleg țările mediteraneene pentru vacanțele de vară, atrași de plajă, peisaje, gastronomie și cultură. Dincolo de experiența relaxantă, specialiștii spun că unele dintre obiceiurile specifice acestor regiuni pot fi benefice și pentru sănătatea ochilor. De la alimentație și până la măsurile de protecție împotriva radiațiilor UV, anumite practici asociate stilului de viață mediteraneean ar putea contribui la menținerea unei vederi sănătoase pe termen lung.

Chiar dacă zece zile de vacanță nu sunt tocmai suficiente pentru adoptarea unui stil de viață mediteraneean, înțelegerea și preluarea câtorva elemente-cheie specifice acestuia ne-ar putea ajuta să ne protejăm ochii, sunt de părere oftalmologii: „Deși ne concentrăm adesea pe prevenirea bolilor cardiovasculare și neurologice, sănătatea ochilor este la fel de importantă. Vestea bună este că o dietă sănătoasă este benefică pentru aproape toate sistemele organismului, iar dovezile științifice sugerează că poate contribui și la protejarea vederii”, a declarant, pentru G4Food, dr. Alina Stănilă, medic primar oftalmolog.

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Dieta mediteraneeană poate reduce riscul de degenerescență maculară

În cadrul unei meta-analize bazate pe mai multe studii, cercetătorii au identificat că dieta mediteraneeană ar putea reduce riscul de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV).

Participanții care au urmat această dietă au prezentat un risc cu până la 34% mai mic de progresie a bolii. Oamenii de știință au definit aderența la dieta mediteraneeană drept respectarea consecventă a unui consum ridicat de fructe, legume, leguminoase, cereale integrale, pește și ulei de măsline, alături de un consum moderat de vin.

Un alt studiu indică faptul că dieta mediteraneeană ar putea contribui la ameliorarea simptomelor ochiului uscat, la pacienții cu sindrom metabolic. În completare, alte cercetări evidențiază că o aderență mai mare la aceeași dietă este asociată, în general, cu o stabilitate mai bună a filmului lacrimal și reducerea inflamației de la suprafața oculară.

Mai mult decât atât, persoanele care consumă mai multe fructe și legume, în special leguminoase, roșii, mere și pere, pot avea un risc mai scăzut de apariție a cataractei, se mai arată în literatura de specialitate.

Ce să mâncăm, pentru sănătatea ochilor?

Dr. Alina Stănilă spune și că, pentru sănătatea ochilor și menținerea unei vederi bune, două carotenoide sunt foarte valoroase: luteina și zeaxantina. Acești compuși vegetali puternici se găsesc adesea împreună în alimente precum legumele cu frunze verzi (spanac, kale, salată verde), porumb, gălbenuș de ou și fistic. „Pe lângă acestea, și alți nutrienți au rol central în sănătatea vederii: vitaminele A, B, C și E, zincul, acizii grași Omega-3 și licopenul, un alt antioxidant puternic”, subliniază medicul oftalmolog.

Toate acestea se regăsesc în alimente populare în dieta mediteraneeană, inclusiv fructe și legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, ulei de măsline și pește gras, precum tonul și somonul.

Hidratarea adecvată reprezintă un alt factor esențial, adesea trecut cu vederea, dar important pentru funcționarea normală a ochilor. „Îi sfătuiesc pe toți cei care obișnuiesc să stea ore întregi la plajă sau să facă drumeții lungi, prin soare, să aibă mereu apă la ei. Nu sucuri, nu băuturi carbogazoase sau dulci, ci apă. Atunci când organismul nu primește suficiente lichide, producția de lacrimi poate scădea, ceea ce favorizează apariția senzației de uscăciune, iritație și disconfort ocular.”, explică dr. Alina Stănilă.

Asociația Americană de Oftalmologie recomandă consumul a opt-zece pahare de apă pe zi, pentru a preveni efectele deshidratării.

Pălărie, umbră, ochelari de soare: trio-ul mediteraneean pentru protecția vederii

Marea de un albastru intens, apusurile spectaculoase și vegetația luxuriantă rămân printre amintirile preferate ale turiștilor. Pentru ca astfel de imagini să își păstreze claritatea și peste decenii, este important să îți protejezi ochii, pe cât posibil. Dr. Alina Stănilă subliniază că alimentația sănătoasă este doar o singură piesă dintr-un puzzle mai mare.

Specialiștii atrag atenția și că mediul de coastă poate reprezenta o provocare pentru sănătatea ochilor, dacă nu sunt luate măsuri de protecție. Razele ultraviolete reflectate de apă și nisip pot crește expunerea ochilor la radiațiile UV, asociate, pe termen lung, cu un risc mai mare de afecțiuni precum cataracta și alte modificări ale structurilor oculare. În același timp, vântul și aerul încărcat cu particule fine de nisip pot favoriza uscăciunea oculară, iritația și senzația de disconfort.

„Mulți oameni aplică o cremă cu factor de protecție solară pentru piele, dar uită că și ochii, precum și pleoapele, au nevoie de protecție. Expunerea repetată la radiațiile UV poate avea efecte cumulative, de-a lungul vieții, motiv pentru care ochelarii de soare de calitate ar trebui să se regăsească în orice geantă de vacanță.”, explică dr. Stănilă.

Pentru o protecție eficientă, specialiștii recomandă alegerea unor ochelari de soare care blochează 100% din radiațiile UVA și UVB. Lentilele polarizate pot reprezenta un avantaj suplimentar la mare, deoarece reduc reflexia puternică ale luminii de pe suprafața apei, pentru un confort vizual mai bun. De asemenea, modelele cu rame mai mari sau cu protecție laterală oferă o acoperire mai bună împotriva vântului, a nisipului și luminii care pătrunde din lateral.

În țările Bazinului Mediteraneean, protecția împotriva soarelui merge și mai departe de dietă și ochelari de soare. În timpul verii, localnicii evită adesea expunerea prelungită la soare în orele de vârf, caută umbra, folosesc pălării cu boruri largi sau umbrele și își planifică activitățile în aer liber dimineața sau spre seară, când radiațiile sunt mai puțin intense. Specialiștii spun că aceste obiceiuri protejează nu doar pielea, ci și sănătatea ochilor.

Un alt aspect, adesea trecut cu vederea, este faptul că norii nu blochează complet radiațiile ultraviolete. Chiar și în zilele mai puțin însorite, ochii rămân expuși, motiv pentru care medicii recomandă purtarea ochelarilor de soare cu protecție UV inclusiv atunci când soarele se ascunde în spatele norilor.