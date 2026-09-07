VIDEO FOTO | Paste cu sos din trei feluri de brânză. Gustul Italiei la tine acasă

07 sept. 2026, Rețetele Juanitei
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Foto: G4Food
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Bucurie mare la noi acasă când e ziua de paste. Astăzi am văzut că mai erau niște resturi de brânză de diferite feluri i am profitat de ocazie să fac repede un sos pe care l-am amestecat cu niște tagliatelle.

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Foto: G4Food

Ingrediente pentru pastele cu sos de brânză

  • 400 g paste

  • 2 linguri de unt

  • 2 linguri de făină

  • 120 ml smântână pentru gătit

  • 240 ml lapte

  • 80 g brânză cremă

  • 80 g Mozzarella rasă (sau tăiată cubulețe mici)

  • 50 g Parmigiano Reggiano (sau parmezan) ras fin

  • ¼ linguriță piper negru.

Preparare pas cu pas

  1. Aducem la punctul de fierbere o oală mare cu apă cu sare și fierbem pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

  2. În timp ce pastele fierb, separat, topim untul într-o tigaie antiaderentă mare, la foc mediu.

  3. Adăugăm făina și amestecăm cu un tel sau o spatulă, continuând să amestecăm timp de 1-2 minute, mereu la foc mic spre mediu.

  4. Turnăm în cratiță smântâna pentru gătit și amestecăm bine.

  5. Acum adăugăm laptele treptat, puțin câte puțin, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor.

  6. Reducem focul la minim și adăugăm piperul, amestecând ca să se omogenizeze.

  7. Adăugăm treptat brânza, amestecând continuu la foc foarte mic până când toate cele trei feluri de brânză se topesc complet și obținem un sos fin și omogen.

  8. Scurgem pastele care trebuie să fie al dente și le turnăm direct în tigaie peste sosul cremos.

  9. Amestecăm bine pentru a ne asigura că pastele sunt acoperite uniform de sos. Mai lăsăm un minut-două să prindă bine gust de brânză.

Poftă bună!

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