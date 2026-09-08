Grădinărit fără efort / Produse COMPO pentru plante, gazon și spații verzi

COMPO, brandul german cu tradiție în domeniul substraturilor, fertilizării și îngrijirii plantelor, este disponibil în România prin Verdon. Cu sediul în Sibiu și distribuție în întreaga țară, Verdon aduce portofoliul brandului mai aproape atât de consumatorii finali, cât și de magazinele și profesioniștii din domeniul grădinăritului și al amenajării spațiilor verzi.

COMPO – experiență dedicată plantelor și grădinii

Istoria COMPO începe în Germania, în 1956. De-a lungul timpului, brandul și-a dezvoltat un portofoliu amplu pentru îngrijirea plantelor de interior și exterior, a grădinilor și a gazonului.

Gama include produse pentru diferite etape de cultivare și întreținere: pământ și substraturi pentru diverse categorii de plante, fertilizanți lichizi și solizi, produse pentru gazon și soluții dedicate plantelor ornamentale.

Diversitatea portofoliului face ca produsele COMPO să fie relevante atât pentru grădinăritul de acasă, cât și pentru utilizările profesionale din horticultură, peisagistică și întreținerea spațiilor verzi.

Verdon – importator COMPO

Prin poziția de importator COMPO, Verdon asigură accesul la produsele brandului la nivel național. Compania este localizată în Sibiu, însă distribuția nu se limitează la această zonă, ci se adresează partenerilor și clienților din întreaga țară.

Portofoliul este destinat atât pieței B2C, cât și celei B2B: clienți finali, magazine agricole și de grădinărit, garden center-uri, firme de amenajare și întreținere spații verzi, peisagiști, precum și retaileri și rețele DIY.

Această structură de distribuție permite produselor COMPO să ajungă atât direct la persoanele care își îngrijesc plantele și grădina, cât și în magazinele și rețelele comerciale prin care consumatorii își fac în mod obișnuit cumpărăturile.

Soluții pentru plante, gazon și grădină

Portofoliul COMPO acoperă mai multe dintre nevoile esențiale pentru îngrijirea plantelor, de la alegerea mediului potrivit pentru plantare până la fertilizarea și întreținerea acestora.

Pentru plantele cultivate în ghivece, jardiniere sau grădină ai nevoie de pământ de flori special formulat pentru diferite categorii și utilizări. Pentru peluze, gama include produse din categoria îngrășăminte gazon, destinate nutriției și întreținerii gazonului în diferite perioade ale anului.

Plantele ornamentale beneficiază, la rândul lor, de produse dedicate. Gama de îngrășăminte flori include soluții pentru diferite categorii, de la plante verzi și palmieri până la plante cu flori și orhidee.

În acest fel, COMPO reunește sub același brand produse pentru numeroase situații întâlnite în îngrijirea plantelor și amenajarea spațiilor verzi.

COMPO, mai aproape de tine

Prin Verdon, gama COMPO beneficiază de import și distribuție la nivel național, atât pentru comenzile consumatorilor finali, cât și pentru colaborările comerciale B2B.

Pentru magazinele agricole, centrele de grădinărit, peisagiști, firmele de spații verzi și retailerii care doresc să includă COMPO în ofertă, Verdon reprezintă punctul de legătură cu brandul pe piața din România.

Din Sibiu către întreaga țară, Verdon dezvoltă prezența COMPO în România și facilitează accesul consumatorilor și partenerilor comerciali la un portofoliu specializat pentru plante, gazon și grădină.