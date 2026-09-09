Prețurile grâului au depășit din nou pragul de 250 de euro pe tonă la bursa Euronext, pe fondul îngrijorărilor privind reducerea exporturilor din Rusia și Ucraina. Piața cerealelor este influențată și de perspectivele slabe pentru recolta de porumb din Franța și SUA, în timp ce rapița continuă să se scumpească.

La Euronext, contractul pentru grâu cu livrare în decembrie 2026 a urcat marți, 8 septembrie, cu 1,25 euro pe tonă, până la 250,50 euro pe tonă. Contractul cu livrare în martie 2027 a câștigat, de asemenea, 1,25 euro și a ajuns la 248,75 euro pe tonă.

Evoluția vine într-un moment în care piața urmărește cu atenție situația exporturilor din regiunea Mării Negre. Debitul cerealelor prin porturile Rusiei și Ucrainei rămâne mult sub nivelurile obișnuite, iar comercianții se tem că fluxurile nu vor reveni rapid la normal.

Rusia redirecționează cereale spre Letonia

Potrivit analiștilor Agritel citați de publicația germană Agrarheute, o parte dintre mărfurile rusești a fost redirecționată către Letonia, ca alternativă la rutele tradiționale de export.

Nici această variantă nu este însă sigură. Premierul Letoniei a anunțat că guvernul intenționează să introducă o taxă de aproximativ 300% pentru cerealele provenite din Rusia și Belarus.

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În cazul în care această rută va fi restricționată, cerealele provenite din România, Bulgaria și Franța ar putea deveni mai atractive pentru cumpărători.

Arabia Saudită amână o licitație pentru grâu

În paralel, Arabia Saudită și-a suspendat în mod neașteptat licitația pentru achiziția de grâu, potrivit informațiilor transmise de comercianți.

Motivul invocat ar fi nivelul ridicat al prețurilor, considerat de importatori ca fiind în contradicție cu realitatea pieței. Analiștii Agritel consideră că decizia poate indica așteptarea unei ameliorări a situației din zona Mării Negre.

O astfel de evoluție este însă departe de a fi sigură. Între timp, cererea se orientează tot mai mult către furnizori din emisfera sudică, în special Australia și Argentina, precum și către țările din Europa Occidentală.

Porumbul revine pe creștere

Și porumbul a revenit marți pe creștere. Traderii urmăresc în special efectele războiului asupra capacității Ucrainei de a-și exporta recolta.

În același timp, primele rezultate ale recoltării din Franța indică perspective foarte slabe pentru producția de porumb din 2026. Situația este urmărită și în Statele Unite, unde condițiile meteorologice au dus la deteriorarea estimărilor privind potențialul de producție.

Contractul Euronext pentru porumb cu livrare în noiembrie 2027 a crescut cu 2,50 euro pe tonă, până la 270,50 euro pe tonă.

Rapița continuă să se scumpească

Pe piața europeană, rapița își menține tendința ascendentă. Contractul Euronext pentru noiembrie 2027 a urcat cu 1 euro pe tonă, până la 556,50 euro, în timp ce livrarea din martie 2027 a câștigat 1,75 euro, până la 558,25 euro pe tonă.

Evoluția este susținută de oferta limitată din Ucraina, o sursă importantă pentru piața europeană în această perioadă a anului. Rapița beneficiază, de asemenea, de creșterea prețurilor la petrol și de avansul uleiului de palmier.

Pe piața energetică, petrolul Brent pentru livrarea din noiembrie se tranzacționează la peste 98 de dolari pe baril, iar prețul gazului european se apropie de 75 de euro pe MWh.

În acest context, evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu, restricțiile asupra transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz și incertitudinile privind recoltele din Canada, Europa și SUA continuă să influențeze piețele agricole.