Porumbul fiert este bucuria acestei perioade. E fraged, umple bucătăria de miros dulce când îl fierbi și e delicios cu sare și puțin unt. Ce copt e aromat, mai tare, dar are aroma de fum care îți amintește de serile de la țară sau de un grătar cu prietenii.

Există multe trucuri pentru a găti un porumb delicios. Se poate integra în tot felul de preparate apetisante.Există și opțiunea de a le face împreună, porumb fiert și copt, acasă, fără grătar sau lemne.

Fierberea porumbului

Se curăță știuleții de frunze. Nu le aruncăm, ci le spălăm și le punem pe fundul vasului în care vom fierbe porumbul. Curățăm porumbul de mătase. Îl rupem în jumătate dacă e prea mare.

Adăugăm apă să îl acopere, punem un capac și fierbem 10 minute.

Coacerea știuleților de porumb

Scoatem porumbul semi-fiert din apă. Îl ștergem bine, îl stropim cu puțin ulei. Îl coacem apoi pentru 15-20 de minute în cuptor la 200 de grade, ântorcându=l la jumătatea timpului.

El l-am pus 10 minute în friteuza la 200 de grade.

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Servire

Se pune puțin unt care se va topi de la căldura porumbului, apoi sare și gata.

Beneficii și proprietăți nutritive ale porumbului

Studiile arată numeroase beneficii ale consumului de porumb:

Îmbunătățirea digestiei

Porumbul este o sursă excelentă de fibre dietetice, care contribuie la sănătatea digestivă prin promovarea mișcărilor intestinale regulate și prevenirea constipației. Fibrele ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos și pot reduce riscul unor afecțiuni precum sindromul de intestin iritabil (IBS). Studiile, inclusiv cele publicate în Journal of Nutrition, subliniază importanța fibrelor în prevenirea problemelor digestive.

Sprijinirea sănătății cardiovasculare

Consumul de porumb poate contribui la sănătatea inimii datorită conținutului său de antioxidanți, vitamine și minerale, cum ar fi vitamina B6, magneziul și potasiul. Acești nutrienți ajută la reglarea tensiunii arteriale și pot reduce riscul de boli cardiovasculare. Cercetările publicate în American Journal of Clinical Nutrition arată că un regim alimentar bogat în porumb poate fi benefic pentru menținerea sănătății cardiovasculare.

Aport de energie

Porumbul este bogat în carbohidrați complecși, care furnizează energie de lungă durată și contribuie la menținerea unui nivel stabil al glucozei din sânge. Carbohidrații din porumb sunt absorbiți lent, oferind un flux constant de energie. Studiile, cum ar fi cele prezentate în Nutrition Reviews, sugerează că includerea porumbului în dietă poate fi o strategie eficientă pentru susținerea nivelului de energie.

Beneficii pentru sănătatea oculară

Porumbul conține antioxidanți, precum luteina și zeaxantina, care sunt esențiali pentru sănătatea ochilor. Acești compuși pot proteja ochii de daunele cauzate de radicalii liberi și pot reduce riscul de degenerescență maculară legată de vârstă. Studiile, inclusiv cele publicate în Journal of the American College of Nutrition, au demonstrat efectele protectoare ale luteinei și zeaxantinei asupra sănătății oculare.

Îmbunătățirea sănătății pielii

Porumbul este o sursă de vitamine esențiale, cum ar fi vitamina C și vitamina E, care contribuie la menținerea unei pieli sănătoase. Acește vitamine au proprietăți antioxidante ce ajută la protejarea pielii de daunele cauzate de expunerea la soare și poluare. Cercetările publicate în Skin Pharmacology and Physiology evidențiază rolul vitaminelor în îmbunătățirea aspectului pielii și prevenirea semnelor de îmbătrânire.

Reglarea nivelului de colesterol

Consumul regulat de porumb poate contribui la reglarea nivelului de colesterol datorită conținutului său de fibre solubile, care ajută la scăderea colesterolului LDL („colesterolul rău”). Studiile din Journal of Agricultural and Food Chemistry au demonstrat că fibrele din porumb pot ajuta la reducerea riscurilor asociate cu nivelurile ridicate de colesterol.