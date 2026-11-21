Posibil ca acesta să fie primul gând care îți vine în minte, dar nu, nu este brânza cottage ideală pentru slăbit! Un sortiment mai puțin așteptat oferă proteine, are mai puține calorii și poate fi inclus cu ușurință într-o dietă pentru pierderea în greutate.

Poate ai impresia că, dacă vrei să slăbești, trebuie să renunți la brânzeturi, deoarece acestea, în general, sunt bogate în grăsimi. Vestea bună este că nu trebuie să elimini acest aliment din dietă, pentru a scăpa de kilogramele în plus. Cercetările sugerează că brânza nu împiedică neapărat procesul de slăbire, iar proteinele pe care le conține pot contribui la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp, potrivit eatingwell.com.

De ce este mozzarella o alegere bună pentru slăbit

„Prima mea alegere atunci când vine vorba despre slăbit este mozzarella cu conținut redus de grăsimi. Are mai puține grăsimi și calorii decât multe dintre brânzeturile tradiționale, oferind în același timp o cantitate bună de proteine și calciu”, explică dieteticianul Ana Reisdorf.

Iată de ce acest sortiment merită un loc în alimentația ta:

Este bogată în proteine – Proteinele sunt printre cei mai importanți nutrienți atunci când vine vorba despre pierderea în greutate. Și pe bună dreptate! Acestea contribuie la menținerea masei musculare în timpul slăbirii și pot prelungi senzația de sațietate, un avantaj important mai ales atunci când urmezi o dietă cu deficit caloric. Un aport adecvat de proteine te poate ajuta să îți controlezi mai bine foamea și să respecți mai ușor planul alimentar. De exemplu, mozzarella cu un conținut redus de grăsimi furnizează aproape 7 grame de proteine la o porție de aproximativ 28 de grame, fiind o alegere potrivită pentru o gustare hrănitoare, inclusiv atunci când încerci să slăbești.

Are mai puține calorii și grăsimi – Un alt avantaj al mozzarellei cu conținut redus de grăsimi este aportul caloric relativ scăzut. O porție de aproximativ 28 de grame conține în jur de 80 de calorii și 6 grame de grăsimi. Prin comparație, aceeași cantitate de brânză Cheddar furnizează aproximativ 125 de calorii și 10 grame de grăsimi. Această diferență poate conta atunci când urmărești să ai un deficit caloric moderat, pentru a pierde în greutate. Alegerea unor alimente cu un aport caloric ceva mai mic, alături de alte schimbări echilibrate în alimentație, poate contribui la reducerea numărului total de calorii consumate, fără să fii nevoit să renunți la preparatele preferate.

Poate fi inclusă în numeroase preparate – Un alt motiv pentru care dieteticianul recomandă mozzarella este versatilitatea sa. „Este un aliment extrem de versatil, care poate fi adăugat în salate, sandvișuri, preparate cu ouă sau pizza”, explică Ana Reisdorf. De exemplu, poți folosi mozzarella cu conținut redus de grăsimi pentru a îmbogăți o salată, un sandviș sau o omletă cu proteine suplimentare. Iar atunci când ești pe fugă, o porție de mozzarella sub formă de batoane individuale poate fi o gustare practică, ușor de luat la pachet.

Ce alte tipuri de brânză poți consuma când vrei să slăbești

Brânzeturile pot fi incluse într-un plan alimentar echilibrat, menit să te ajute să pierzi în greutate. Important este să alegi sortimente ce corespund obiectivelor tale nutriționale, dar și preferințelor culinare.

Deși mozzarella cu un conținut redus de grăsimi este o variantă foarte bună, nu există o singură brânză ideală pentru slăbit. Poți alterna mai multe sortimente, acordând atenție cantităților consumate.

Iată câteva alternative bogate în proteine:

Brânza cottage – Nu putem să nu amintim acest sortiment, cunoscut pentru conținutul său ridicat de proteine. O jumătate de cană de brânză cottage furnizează aproximativ 12 grame de proteine, ceea ce o transformă într-o alegere potrivită pentru micul dejun sau o gustare sățioasă.

Parmezanul – O porție de aproximativ 28 de grame conține în jur de 10 grame de proteine. Datorită gustului intens, poți folosi o cantitate mică pentru a da mai multă savoare preparatelor, fără să adaugi foarte multe calorii. Este potrivit pentru salate, paste sau legume la cuptor.

Brânza feta – Cu gustul său ușor acrișor și textura sfărâmicioasă, feta poate completa numeroase preparate. O porție de aproximativ 28 de grame furnizează în jur de 80 de calorii și 6 grame de proteine. În plus, aroma sa sărată permite folosirea unor cantități moderate pentru a obține un gust intens.

Ricotta cu un conținut redus de grăsimi – Datorită texturii cremoase, acest sortiment poate fi folosit atât în preparate sărate, cât și în deserturi. O jumătate de cană conține aproximativ 170 de calorii și 14 grame de proteine, contribuind la menținerea senzației de sațietate. Pentru o gustare dulce, o poți combina cu scorțișoară, vanilie și pudră de cacao neîndulcită, apoi poți adăuga câteva nuci tocate.

Rețete delicioase cu mozzarella, pe care merită să le încerci

Dacă vrei să incluzi mai des mozzarella în alimentație, iată câteva idei de preparate gustoase:

Frittata cu mozzarella, busuioc și dovlecel – o variantă potrivită pentru un mic dejun bogat în proteine.

Sandviș cald cu brânză, spanac și roșii – o combinație simplă, ideală pentru prânz sau o cină rapidă.

Rulouri de dovlecel la cuptor, cu mozzarella afumată – o alternativă savuroasă la preparatele clasice cu paste.

Nu trebuie să renunți la brânză ca să slăbești

Cea mai bună brânză pentru slăbit este cea care se potrivește obiectivelor tale alimentare și pe care o consumi cu plăcere. Mozzarella cu un conținut redus de grăsimi ocupă un loc important, datorită aportului mai mic de grăsimi și versatilității sale. Totuși, și brânza cottage, parmezanul, feta sau ricotta cu conținut redus de grăsimi pot fi incluse într-o alimentație echilibrată.

Nu este nevoie să îți schimbi radical dieta pentru a obține rezultate. Cel mai important este să construiești un stil alimentar sănătos, pe care să îl poți menține pe termen lung.

Schimbările mici, aplicate constant, pot avea efecte importante în timp. Așadar, nu este nevoie să te simți vinovată atunci când mănânci brânză. Alege sortimente potrivite, fii atentă la porții și bucură-te în continuare de alimentele care îți plac.