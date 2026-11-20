Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a criticat prețul de 4,5-5 lei pe kilogramul de porc în viu pe care îl primesc crescătorii la poarta fermei și a cerut o împărțire corectă a câștigului comercial între fermieri, industria alimentară și retail. Oficialul a vorbit despre ordinul privind comercializarea cărnii de porc provenite din import, costurile tot mai mari suportate de agricultori și două noi instrumente de creditare, cu dobândă fixă de 1,9%. Declarațiile au fost făcute la evenimentul organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), pe 20 noiembrie 2026.

Florin Barbu: „Nu este corect” ca fermierii să primească 4,5-5 lei pe kilogramul de porc în viu

Ministrul Agriculturii a vorbit despre continuarea programelor de sprijin pentru sectoarele porcului și păsărilor și a făcut referire la un ordin emis în cursul săptămânii, privind comercializarea cărnii de porc care intră în România congelată sau vidată.

„Pe teritoriul României, dacă carnea de porc a intrat congelată sau vidată, așa se vinde”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a criticat apoi prețul primit de crescătorii de porci la poarta fermei.

„Nu este corect ca la poarta fermei fermierii să primească la porc 4,5 lei, 5 lei în viu. Nu este corect”, a afirmat acesta.

Florin Barbu a susținut că adaosul comercial trebuie împărțit echitabil între actorii implicați în lanțul alimentar și că zootehnia românească nu poate fi dezvoltată în condițiile în care producătorii vând sub costul de producție.

„Pe acest lanț important, zootehnie, industria alimentară, și vorbim aici de […] dar și magazinul modern de retail, trebuie acest câștig, acest adaos comercial să se împartă corect. Nu poți dezvolta zootehnie în România atunci când tu ai un preț la poarta fermei sub costul de producție”, a declarat ministrul.

Florin Barbu vrea motorină fără accize pentru fermieri

Ministrul a vorbit și despre creșterea costurilor din agricultură, făcând referire la prețurile cerealelor și la cheltuielile cu motorina, inputurile și reparațiile utilajelor.

„Același lucru se întâmplă și la cereale. Și spuneați foarte mulți dintre dumneavoastră: avem preț la cereale? […] Toate cerealele au costuri pe care noi le avem cu motorină, cu inputuri, cu reparații de utilaje. Toate aceste utilități au explodat”, a afirmat Florin Barbu.

Oficialul a spus că discută cu Ministerul Finanțelor pentru ca fermierii să poată achiziționa motorină fără accize. El a criticat actualul mecanism de rambursare, care îi obligă pe agricultori să aștepte șase sau opt luni pentru recuperarea sumelor, timp în care ajutorul ajunge să acopere dobânzile plătite către bănci.

„Voi încerca în continuare, și sunt în discuții la Ministerul de Finanțe, să se achiziționeze motorina fără accize. Pentru ca fermierii să nu aștepte o rambursare la șase luni, opt luni, iar sprijinul pe care noi îl dăm să se ducă în dobânzile plătite pentru sistemul bancar din România. Acest ajutor nu mai are niciun efect”, a declarat ministrul.

Două noi credite pentru agricultură, cu dobândă fixă de 1,9%

Florin Barbu a anunțat că Ministerul Agriculturii lucrează la două noi instrumente de creditare, cu dobândă fixă de 1,9%. Unul este destinat capitalului de lucru, iar celălalt ar urma să permită achitarea facturilor restante și rambursarea unor credite contractate la dobânzi mari.

„Este un pilon important în programul meu și sigur vor fi lansate pe același model două noi credite foarte importante. 1,9 dobândă fixă pentru capital de lucru, prin care Ministerul Agriculturii va achita în continuare ROBOR-ul și toate celelalte comisioane, la fel se va întâmpla tot cu dobândă de 1,9% fixă pentru a achita facturile restante și a rambursa credite cu dobânzi foarte mari”, a spus ministrul.

La finalul intervenției, Florin Barbu a afirmat că agricultura și producția alimentară românească nu ar trebui condiționate de ținte și jaloane, făcând referire la experiența PNRR.

„Am spus-o și o repet. Agricultura nu va fi condiționată de ținte și jaloane, așa cum s-a întâmplat la PNRR”, a declarat Florin Barbu.

Declarații susținute de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul evenimentului organizat de Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), la 20 noiembrie 2026.