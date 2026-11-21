Tudor Chirilă a povestit, la Gala Aniversară WTTA, o întâmplare inedită petrecută după ce a cumpărat o proprietate în Porumbacu de Sus, județul Sibiu. Fosta proprietară a venit să culeagă merele din livadă, deși vânduse deja casa. Artistul spune că episodul l-a ajutat să înțeleagă mai bine tradițiile și felul de viață al oamenilor din satele transilvănene.

Invitat special la Gala Aniversară WTTA, Tudor Chirilă a vorbit despre Porumbacu 216, proiectul turistic și cultural pe care îl administrează împreună cu partenera sa. Acesta a pornit de la renovarea unei gospodării vechi, de aproximativ 100 de ani, din Porumbacu de Sus, județul Sibiu.

Casa a fost recondiționată și transformată într-un spațiu de cazare pentru turiști, care găzduiește și evenimente culturale. Proiectul urmărește să atragă vizitatori în localitate și să valorifice patrimoniul rural.

Fosta proprietară a venit să culeagă merele, deși vânduse casa

Una dintre întâmplările povestite de Tudor Chirilă la eveniment are legătură cu prima perioadă de după achiziția proprietății. Artistul a relatat că fosta proprietară a revenit în gospodărie pentru a culege merele din livadă, considerând că ultima recoltă îi aparține.

„Și zic: Doamnă, dar asta nu mai e grădina voastră”. „Ba da, ultima recoltă e a mea, că așa e tradiția”, a povestit Tudor Chirilă.

Artistul a spus că a înțeles ulterior că femeia avea dreptate și că, în tradiția locului, ultima recoltă îi revenea fostului proprietar, chiar dacă vânduse deja casa.

„Ea vânduse casa când a vândut-o, dar ultima recoltă care se făcuse și urma să se facă e recolta ei, nu a noastră”, a explicat acesta.

„Să nu fii tu șmecherul de la București”

Tudor Chirilă a folosit întâmplarea pentru a vorbi despre importanța înțelegerii comunităților rurale și a obiceiurilor locale, mai ales atunci când cineva vine dintr-un oraș mare și investește într-o proprietate la sat.

„Cred că despre asta e cu satele astea. Să le înțelegi, să nu fii tu șmecherul de la București, să înțelegi felul în care trăiesc oamenii ăștia, problemele lor, cum ar fi problemele cu urșii”, a spus artistul.

Porumbacu 216, o gospodărie veche transformată în spațiu turistic și cultural

Porumbacu 216 este un proiect dezvoltat de Tudor Chirilă și partenera sa în localitatea Porumbacu de Sus, din județul Sibiu. Proprietatea funcționează într-o casă veche de aproximativ un secol, renovată pentru a primi turiști.

Pe lângă serviciile de cazare, gospodăria găzduiește evenimente culturale, într-un demers de promovare a zonei și de valorificare a arhitecturii tradiționale.