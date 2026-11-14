Scumpirile materiilor prime pun presiune și pe afacerile din industria cofetăriei. Furnizorii au anunțat majorări de prețuri cuprinse între 5% și 25%, iar antreprenorii trebuie să găsească soluții pentru a absorbi costurile fără să afecteze calitatea produselor. Andreea Moldovan, fondatoarea Love You Choux, spune că nu ia în calcul schimbarea ingredientelor sau a rețetelor și că, atunci când va fi nevoie, ajustarea prețurilor ar putea deveni singura variantă.

„Media pe bon a mai scăzut, ne-am păstrat numărul de clienți”

Chiar dacă Love You Choux are un produs bine conturat pe piață și o nișă proprie, efectele scumpirilor se resimt și în această afacere. Andreea Moldovan observă că valoarea medie a cumpărăturilor a scăzut, chiar dacă numărul clienților s-a menținut.

„Noi suntem oarecum privilegiați, că avem un produs foarte puternic în piață și unic și avem și o nișă, dar, cu toate astea, am resimțit. Media pe bon a mai scăzut, ne-am păstrat numărul de clienți. Într-adevăr, toate s-au scumpit. Chiar acum câteva zile am primit un mesaj de la un furnizor că vom avea majorări de preț între 5 și 25% la materia primă. Deci da, lucrurile astea se simt, n-ai cum să nu le simți, pentru că până la urmă facem business. Oricât de multă pasiune ar fi la mijloc, la finalul zilei sunt niște cifre și, ca să reziști în piața asta, ai nevoie de niște cifre bune”, explică antreprenoarea.

„De la rețetă noi nu lucrăm niciodată”

În fața creșterii costurilor, una dintre variante ar putea fi înlocuirea unor ingrediente sau căutarea unor furnizori mai ieftini. Andreea Moldovan spune însă că nu vrea să facă astfel de compromisuri. Rețetele și calitatea materiei prime rămân prioritare, chiar dacă presiunea asupra costurilor crește.