Țigările electronice comercializate la prețuri de numai 7 lei, unele cu arome de fructe și ambalaje viu colorate, au intrat în atenția Ministerului Sănătății. Ministrul Alexandru Rogobete anunță verificarea compoziției acestor produse, după ce a constatat că unele nu oferă informații clare despre substanțele conținute sau despre prezența nicotinei, notează G4Media.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va convoca, săptămâna viitoare, un grup de lucru format din experți pentru a analiza legislația privind comercializarea țigărilor electronice în România. Discuțiile vor viza atât verificarea compoziției produselor, cât și eficientizarea controalelor și aplicarea interdicției de vânzare către minori.

Oficialul susține că a cumpărat mai multe dispozitive de acest tip, unele comercializate la prețuri de aproximativ 7 lei, și a observat că etichetele nu oferă întotdeauna informații suficiente despre compoziția lichidului sau cantitatea de nicotină.

„Vom analiza ce trebuie clarificat în legislație și cum putem face controalele mai eficiente. Vom discuta despre verificarea vârstei la vânzare, testarea produselor cu etichete incomplete și retragerea de la vânzare. Vreau să stabilim clar cine verifică și cine intervine atunci când regulile sunt încălcate”, a transmis Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

Arome de fructe și ambalaje colorate, care atrag atenția copiilor

Ministrul atrage atenția asupra modului în care sunt prezentate unele țigări electronice pe piață. Aromele dulci, designul colorat și prețurile reduse pot contribui la popularitatea acestor produse în rândul adolescenților și chiar al copiilor.

Rogobete spune că a primit numeroase mesaje de la părinți îngrijorați de accesul facil al minorilor la țigările electronice, inclusiv în mediul școlar.

„În ultima perioadă, mulți părinți mi-au scris îngrijorați de cât de ușor ajung aceste dispozitive la copii în școli. Aromele dulci și ambalajele colorate le fac atrăgătoare pentru cei mici, iar nicotina poate da dependență. Aerosolii pe care îi inhalează pot conține și alte substanțe nocive, care nu sunt inscripționate!”, a declarat ministrul.

Substanțe psihoactive descoperite în unele vape-uri confiscate în școli

În argumentarea demersului său, Alexandru Rogobete a făcut referire la cercetări realizate în Anglia, unde au fost identificate substanțe psihoactive, inclusiv canabinoizi sintetici, în unele țigări electronice confiscate în unități de învățământ.

Au fost documentate și cazuri de adolescenți care au ajuns la spital după ce au utilizat dispozitive care conțineau astfel de substanțe.

Ministrul atrage atenția că etichetele incomplete sau informațiile insuficiente despre compoziție pot face dificilă identificarea unor produse cu potențial periculos și pot îngreuna intervenția autorităților.

Vânzarea țigărilor electronice către minori este interzisă în România

În România, comercializarea țigărilor electronice către persoanele sub 18 ani este deja interzisă. Legislația prevede și obligații privind informațiile care trebuie să apară pe ambalajele acestor produse.

Ministrul Sănătății consideră însă că este necesară o mai bună delimitare a responsabilităților instituțiilor care verifică respectarea regulilor și aplică sancțiuni.

Grupul de lucru anunțat de Alexandru Rogobete va analiza inclusiv modalitățile de testare a produselor cu etichete incomplete și posibilitatea retragerii de la comercializare a celor care nu respectă cerințele legale.

„Vreau să intervenim cât mai repede, astfel încât aceste produse să fie scoase de la vânzare, iar interdicția de a vinde țigări electronice minorilor să fie respectată peste tot”, a mai transmis ministrul Sănătății.