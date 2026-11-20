La sediul Consulatului General al României din Barcelona s-a adunat multă lume săptămâna aceasta. Nu pentru a-și prelungi pașaportul sau a da o declarație notarială, ci pentru a asculta prezentările unor promotori români de evenimente. O promovare a turismului românesc, în multe feluri, dar în special prin mâncare, vin și festivaluri. Spaniolii și catalanii s-au așezat în sală alături de românii din diasporă și împreună au tras concluzia că România este -așa cum scria și în invitația la eveniment- o destinație unică, dar cu o mie de motive de a o vizita.

S-a vorbit despre multe: despre turismul balnear, pierdut pretutindeni pe harta țării, despre Craiova ca destinație de patru anotimpuri, city break-inguri și vinuri și terroir.

La final s-au degustat bunătăți românești (cum altfel?) și s-au testat vinurile despre care tocmai auzisem.

Care sunt cele mai bune gusturi românești

„Încerca să le explicăm companiilor spaniole care pot aduce turiști în România cât de diferită este țara noastră și cum nu găsesc în România doar o destinație culturală sau de turism în natură, ci și o gastronomie foarte importantă, a declarat pentru G4Food consulul general al României în Barceloana, Sandra Gâtejeanu-Gheorghe.

Am organizat și o degustare de vinuri românești și de produse tradiționale românești. În ceea ce privește gastronomia, e dificil de făcut un top, dar aș spune probabil ciorbele, pentru că aici în Spania ciorbele îmi lipsesc foarte mult și sunt un preparat pe care nu îl reîntâlnești în bucătăria spaniolă. Aș spune apoi sarmalele sau tochitura și în ultimul rând deserturile, papanașii românești, clătitele și toate acele prăjituri tradiționale pregătite în casele românilor”.

Actorul Darko Perić (cunoscut pentru rolul din serialul Netflix Casa de Papel), căsătorit cu o româncă, s-a hotărât repede: „Gustul cel mai plăcut? M-ați prins. Socru e din Maramureș, gustul cel mai plăcut e gustul de horincă. Și dacă ne referim și la mâncare nimic nu-i mai bun ca o sarma. Eu am spus că nu există bucătărie românească și bucătăria sărbească, e bucătărie balcanică. E absolut la fel.

Mici sau cevapcici? Depinde de zi. Să știți că depinde de zi. Câteodată prefer mici, câteodată prefer cevapcici.

Iar dacă vorbim de diferența între ei? Simplu. Usturoi, respectiv ceapă”.

Delia Poenaru (RoBoost) crede în simbolistica micilor și în gustul lor, evident. „Aș zice că micii (sunt gustul românesc-nr.), de la piața Obor, pentru că este un loc emblematic. Aș merge pe tradiționalele sarmale, dar nu m-aș feri nici de lanțuri internaționale, pentru că sunt bucătăriile noi, românești, reinterpretate. Oriunde te-ai duce, găsești câte ceva, e reinterpretat. Și, mă gândesc acum, ciorba rădăuțeană, care este specifică României. Ciorbele, supele sunt una dintre cele mai originale rețete și asta aș recomanda eu”.

Raluca Mandache (Visit Craiova) a vorbit (nici nu se putea altfel) despre Târgul de Crăciun din Bănie. Ce mâncăm la Târgul de Crăciun din Craiova? „Tot felul de bunătăți se pot mânca la Târgul de Crăciun din Craiova, fiindcă avem bunătăți nu doar din Dolj, Oltenia și România, dar avem inclusiv bunătăți din străinătate internaționale.

Sunt toate cele preparate tradițional românești și oltenești. Sunt sarmale, bunătățicare se fac în apropierea sărbătorilor de iarnă, băuturi de tot felul, calde, de sezon, românești și internaționale, și multe decorațiuni, multe cadouri de sezon realizate de artizani și de artiști veniți special la Târgul de Crăciun. Anul acesta am avut solicitări chiar și de la comercianți din străinătate.

A fost prima oară când am avut solicitări de la comercianți ca să vină la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cu produse alimentare și cu produse realizate cu decorațiuni, cadouri de sezon”.

Andreea Sipoșean (Romanian Wine Escapes) a venit la Barcelona să promoveze o serie de vinuri românești. „Am venit la acest Târg la IBTM (care s-a desfășurat la Barcelona pe 19 și 20 noiembrie – n.r.) să promovăm România în toată lumea, nu doar în Spania. Însă aici am venit să prezentăm câteva vinuri care sunt emblematice pentru România și ne bazăm pe autenticitate și pe faptul că avem foarte multe soiuri locale, struguri autohtoni, pe care nu îi veți regăsi în altă parte. Și tocmai pe acest lucru ne bazăm și ne concentrăm pe unicitatea vinurilor noastre, pe tradiții și pe faptul că suntem o țară care vinificăm de câteva mii de ani și multă lume nu știe că deși România este o țară mică, noi putem să oferim aceeași calitate precum competitorii noștri din țările internaționale”.