Într-un interviu acordat G4Food, chef Vlad Pădurescu, Head Chef la Kané – New Romanian Cuisine, vorbește despre preparatele care ar putea deveni reprezentative pentru gastronomia românească și despre felul în care se construiește, de fapt, identitatea culinară a unei țări. Cheful spune că nu cei din restaurante pot decide singuri ce va rămâne în memoria publicului, ci oamenii care aleg să consume, să aprecieze și să ducă mai departe anumite preparate. Un exemplu este chiar cel al micilor: simpli, ușor de recunoscut și suficient de apreciați încât turiștii străini să se fotografieze cu ei la Obor.

Identitatea gastronomică se construiește și prin alegerile publicului

Întrebat cu ce preparate ar ieși în față pentru a promova gastronomia românească, Vlad Pădurescu spune că nu crede că bucătarii pot stabili singuri ce va deveni reprezentativ.

„Nu știu să răspund, pentru că eu văd în momentul de față bucătăria noastră ca pe acel glob de Crăciun pe care îl agiți, știi? Și pur și simplu ninsoarea este peste tot și așteptăm să se așeze.

Nu cred că putem noi să ne dăm seama cu ce să ieșim în față. Cred că publicul și oaspeții vor decide ceea ce va rămâne și ce nu. E ca o poreclă pe care degeaba ți-o pui tu. Porecla e aia pe care ți-o spun prietenii, știi? Și atunci exact asta se întâmplă.”

Micii de la Obor, un preparat pe care străinii îl asociază deja cu România

Chef-ul povestește că a văzut recent, în Piața Obor, turiști străini care fotografiau o tavă cu mici, muștar și pâine. O imagine care poate părea banală pentru un român, dar care, pentru un vizitator, devine o experiență recognoscibilă.

„Eu nu pot să fac ceva în bucătăria asta care să concureze cu un produs atât de simplu și atât de identificabil, pentru că un produs remarcabil este un produs pe care îl identifici foarte repede și care nu cere foarte mult, să nu fie atât de elaborat.

De asta, dacă ne uităm, de exemplu, la preparatele pe care le reținem din toate țările, sunt preparatele simple și comune. Italia: pizza, paste. Franța: baghetă, croissant. Trebuie să fie la îndemână.

Și atunci cred că, mă rog, întorcându-mă la mici, am văzut terasa din Obor plină de străini, plină de străini care își făceau poze cu o tăviță, cu mici, cu muștar și cu pâine. Cu siguranță tu, ca român, ai putea să te uiți acolo și să spui: «Bă, dar ce fac ăștia? Adică nu-i nimic, au acolo». Dar pentru ei este, pentru că asta a prins, asta a ajuns și e în regulă să fie așa.”

Sarmalele și salata boeuf, alte preparate care ar putea deveni emblematice

Întrebat dacă mai există și alte produse românești care ar putea beneficia de o promovare la fel de bună ca micii, Vlad Pădurescu spune că popularitatea acestora vine și din faptul că fac parte din obiceiurile cotidiene ale românilor.

„S-au promovat singuri, pentru că ne și place chestia asta. Sunt peste tot mici, muștar, bei o bere, adică e cumva și în ADN-ul nostru.

Cred că ar fi sarmalele, iarăși, ca produs, pentru că din momentul în care a intrat porcul în sarmale a devenit românească. Și atunci, iar, e un produs care… eu salivez, recunosc, dacă sunt sarmale pe masă mă arunc în ele. Salata boeuf, iarăși, pentru că și aici vezi, ne certăm: punem mazăre, nu punem mazăre?.”

Discuțiile despre rețeta „corectă” sunt, în opinia chef-ului, parte din procesul prin care anumite preparate ajung să fie recunoscute și păstrate în timp.

„Eu nu pun, dar e ok. Dar vezi, sunt aceste rețete care, ușor-ușor, dacă vrei, au această tendință de a se canoniza și atunci ele sunt probabil primele care vor ieși la suprafață, pentru că pe ele ne batem și noi.”