A început Postul Crăciunului și cel mai simplu pentru un mic dejun sau o cină ori o gustare sănătoasă la birou este să avem la îndemână un borcan de zacuscă. O alternativă e ce am pregătit chiar noi în casă, dar poate n-am apucat în acest an să ne umplem cămara cu zacuscă. Și poate nu avem nici o bunică sau o mamă care să o facă. Eu sunt norocoasă tata face o zacuscă excelentă. Dar ca variantă avem multe afaceri mici, artizanale, care au început să producă și să comercializeze zacuscă.

Unde le găsim? Și în supermarketuri (mai degrabă hipermarketurile mari care încep să acorde atenție acestui tip de produse românești), dar și pe multe platforme dedicate vânzării acestor produse sau direct pe site-urile producătorilor. O altă opțiune sunt micile băcănii care au reapărut în marile orașe, unde poți avea noroc chiar și de câte o degustare.

Legumele proaspete sunt importante pentru calitatea produsului

Când vine vorba de zacuscă artizanală, legumele proaspete sunt esențiale. Roșiile, ardeii și vinetele să fie din grădină (proprie, de la producători, din piață, dar cu cât mai proaspete cu atât mai bine. Am putea presupune că un producător artizanal are mai repede acces la legume proaspete pentru că produce în cantități mici.

Condimentele nu trebuie să lipsească din zacuscă

Condimente tradiționale, nu ceva spectaculos, pentru că vrem gustull tradițional, dar fără ele preparatul ar fi fad. Așa că verificăm ingredientele de pe etichetă să conțină boia dulce (sau iute, dacă preferi mai picant ardeiul iute e și el o opțiune), foi de dafin pentru o aromă, sare și piper obligatoriu. Dar ,ao trebuie verificat ceva.

Uleiul de calitate face diferența

Uleiul de calitate este chiar un ingredient cheie în prepararea zacuscăi artizanale. Acesta nu doar că ajută la legarea ingredientelor, dar și intensifică aromele. În plus există oameni (eu sunt unul dintre ei), care nu pot consuma uleiuri rafinate pentru că le afectează stomacul sau digestia. Uleiurile presate la rece, pe lângă că păstrează toate proprietățile nutritive și dau un gust minunat, sunt mult mai sănătoase.

Cum să alegi zacusca artizanală potrivită

Verificarea etichetei nu dă niciodată greș. Astfel afli dacă produsul este realizat local, susținând și producătorii și bucurându-te de un produs corect, cu ingrediente bune și realizat cât mai aproape de ceea ce ai face tu acasă. Să fii sigur că producătorii adevărați dau cât mai multe detalii pe etichetă: făcut în ceaun, gătit la foc mic, cu legume coapte pe jar etc.

Originea produsului

Zacusca făcută în regiuni cu tradiție culinară ar trebui să aibă particularități. În anumite zone se folosesc ciuperci, în alte locuri fasole sau morcov, unii pun dovlecei. Căutați produse care menționează clar originea pe etichetă.

Nu cumpărați cantități mari dacă nu ați mai testat produsul

Ideal este să luați prima dată un borcan mic și să vedeți dacă este pe gustul vostru. Mulți producători fac reduceri la pachete de post cu mai multe borcane cu zacuscă de același fel sau variante. Alegeți o astfel de ofertă doar dacă știți că e ceva ce ați probat deja și vă place.

Puneți zacusca pe pâine proaspătă sau dacă nu mâncați pâine pe legume crocante sau o felie de mămăligă. Încercați mai multe feluri ca să nu vă plictisiți,

Cât costă zacusca artizanală

În general o zacuscă de 325 g costă între 20 și 40 de lei în funcție de ingrediente, tehnică și brand. Și evident, adaosul vânzătorului. Dacă le luați de la producători, de obicei există o valoare minimă de la care nu se mai plătește transportul.

Există și borcane mici de 150-200 g la diverși producători. Sunt mai scumpe, dar ideale dacă le luați pentru a testa produsul.