Un material obținut din crengi, resturi de lemn și alte resturi vegetale ar putea fi de ajutor pentru grădinarii care vor un sol mai bun și plante care să reziste mai ușor perioadelor secetoase. Este vorba despre biochar, cunoscut și sub numele de biocărbune, un produs tot mai studiat în agricultură pentru capacitatea sa de a reține apa și anumiți nutrienți în sol. Nu este un îngrășământ și nici o soluție universală, iar folosirea lui trebuie adaptată la tipul de pământ și la nevoile plantelor, scrie publicația maghiară Agrar Szektor.

Biocharul a atras atenția în ultimii ani în contextul agriculturii sustenabile și al preocupărilor legate de schimbările climatice. Poate contribui la îmbunătățirea unor proprietăți ale solului și la stocarea carbonului pe termen lung, însă rezultatele depind de calitatea materialului și de modul în care este utilizat.

Ce este biocharul și cum se obține

Biocharul, numit și biocărbune, este un material bogat în carbon, obținut din materie organică, precum crengi, tocătură de lemn, paie sau alte resturi vegetale. Acesta este produs prin încălzirea biomasei la temperaturi ridicate, într-un mediu în care oxigenul lipsește sau este prezent în cantități foarte mici. Procesul poartă numele de piroliză.

Deși seamănă la aspect cu un cărbune obișnuit, biocharul nu trebuie confundat cu cel folosit pentru grătar, cu cenușa de lemn sau cu compostul.

Cenușa conține în principal minerale și poate crește semnificativ aciditatea sau alcalinitatea solului, mai exact valoarea pH-ului, în sensul creșterii acestuia. Compostul este bogat în materie organică descompusă și nutrienți, în timp ce biocharul se remarcă prin conținutul de carbon stabil și structura sa poroasă.

Nici toate tipurile de biochar nu au aceleași proprietăți. Compoziția și caracteristicile materialului depind de materia primă utilizată și de condițiile în care este produs. Biocharul obținut din lemn poate avea alte caracteristici decât cel realizat din paie sau din alte resturi vegetale.

Cum ajută biocharul pământul să păstreze apa

Una dintre cele mai importante caracteristici ale biocharului este structura sa poroasă. În interiorul acestui material există numeroase cavități și canale microscopice care pot reține apa și anumite substanțe dizolvate.

Proprietatea poate fi utilă în special în cazul solurilor nisipoase, prin care apa se infiltrează rapid și care au o capacitate mai redusă de a păstra umiditatea.

Adăugat în cantități potrivite, biocharul poate îmbunătăți capacitatea acestui tip de sol de a reține apa, ceea ce poate ajuta plantele în perioadele secetoase.

Efectele diferă însă în funcție de tipul de pământ. În solurile argiloase, unde circulația apei și aerarea sunt diferite, rezultatele pot fi mai complexe. Contează și dimensiunea particulelor, cantitatea folosită și modul în care materialul este încorporat în sol.

Biocharul nu înlocuiește udarea și nu face automat plantele rezistente la secetă. Poate contribui însă la îmbunătățirea condițiilor din sol, astfel încât apa să fie păstrată și utilizată mai eficient.

Biocharul poate ajuta la păstrarea nutrienților în sol

Un alt avantaj potențial este capacitatea anumitor tipuri de biochar de a reține nutrienți și de a reduce pierderea acestora prin spălarea solului de către apă.

Suprafața poroasă a materialului poate favoriza reținerea unor substanțe nutritive. Unele tipuri de biochar au o capacitate importantă de schimb cationic, ceea ce înseamnă că pot reține și elibera ulterior anumiți ioni nutritivi necesari plantelor.

Efectul poate fi mai bun atunci când biocharul este utilizat împreună cu compost matur sau cu alte surse de materie organică și nutrienți.

Materialul poate influența și viața microorganismelor din sol. Porii săi pot crea spații favorabile pentru anumite bacterii și alte microorganisme, iar modificarea umidității și a disponibilității nutrienților poate influența activitatea acestora.

Totuși, rezultatele nu sunt întotdeauna pozitive. Ele depind de calitatea biocharului, de starea inițială a solului, de plantele cultivate și de cantitatea aplicată.

Poate contribui biocharul la reducerea efectelor schimbărilor climatice?

Biocharul este studiat și pentru potențialul său de a contribui la stocarea carbonului în sol.

În timpul creșterii, plantele absorb dioxid de carbon din atmosferă și încorporează carbon în țesuturile lor. Atunci când resturile vegetale se descompun sau sunt arse, o mare parte din acest carbon poate reveni relativ repede în atmosferă.

Prin procesul de piroliză, o parte din carbonul din biomasă este transformată într-o formă mai stabilă, care poate rămâne în sol perioade îndelungate.

Din acest motiv, biocharul este considerat o posibilă soluție pentru stocarea carbonului și pentru reducerea amprentei climatice a unor activități agricole.

Beneficiul real depinde însă de proveniența materiei prime, de energia consumată în procesul de producție, de transport și de modul de utilizare. Nu orice produs obținut prin piroliză garantează automat o reducere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Când nu este recomandat să folosești biochar în grădină

Înainte de a cumpăra biochar pentru grădină, trebuie verificată proveniența și compoziția acestuia. Materialul obținut din materii prime nepotrivite sau prin procese de producție necontrolate poate conține substanțe contaminante, precum metale grele sau compuși organici periculoși.

Pentru utilizarea în grădină trebuie alese produse cu origine verificabilă, compoziție cunoscută și recomandări clare pentru utilizarea în horticultură.

Un alt aspect important este pH-ul solului. Unele tipuri de biochar au caracter alcalin. Aplicarea lor în cantități mari pe soluri calcaroase sau cu pH deja ridicat poate afecta disponibilitatea unor nutrienți, precum fierul și manganul, de care plantele au nevoie pentru dezvoltare.

În aceste situații, este recomandată analiza solului înainte de aplicare.

Biocharul proaspăt poate reține temporar anumiți nutrienți, făcându-i mai greu accesibili plantelor. În funcție de caracteristicile produsului, poate fi utilă combinarea lui cu compost matur sau cu alte materiale organice potrivite.

De asemenea, biocharul nu trebuie confundat cu cenușa și nu poate înlocui fertilizarea necesară culturilor.

Cum folosești biocharul în grădina de acasă

Înainte de aplicare, trebuie identificată problema pe care vrei să o rezolvi. Biocharul poate fi o opțiune pentru grădinile cu sol nisipos, care pierde repede apa, sau pentru cele în care se urmărește îmbunătățirea anumitor proprietăți ale pământului.

Dacă solul are deja o structură bună, suficientă materie organică și o fertilitate corespunzătoare, adăugarea biocharului s-ar putea să nu aducă beneficii importante.

Pentru o grădină mică, este indicat să începi cu o suprafață restrânsă și să urmărești evoluția plantelor.

Materialul trebuie încorporat uniform în stratul superior al solului, respectând cantitățile recomandate de producător. În funcție de tipul de biochar, acesta poate fi combinat cu compost matur sau cu alte materiale organice.

Nu este recomandată aplicarea unor cantități mari fără o evaluare prealabilă. Mai mult biochar nu înseamnă automat un sol mai fertil sau plante mai sănătoase.