Astăzi și în următoarele 10 zile peștele devine un aliment de bază pe mesele românilor care țin post. Și azi și mâine este dezlegare la pește, iar derogarea de la postul creștin este permisă de asemenea în zilele de luni 23 noimbrie, dar și în intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie (4 zile). În total, vorbim de 7 zile pline în care se va consuma acest aliment. Așa că hai să vedem ce putem găti cu pește și de unde îl putem lua mai ieftin.
Nu e cazul să mâncam tot postul numai somon la cuptor sau crap prăjit. Vă las mai jos opțiuni diverse din care puteți alege la oricare masă un tip de preparat cu pește sau fructe de mare. Aici puteți vedea și care sunt cele mai sănătoase tipuri de pește.
Să nu credeți că la micul dejun nu poate fi consumat pește. Iată câteva opțiuni:
Aici imaginația e îngrădită doar de tipul de pește ori fructe de mare pe care îl cumpărăm. Dintre peștii românești cel mai la îndemână ne sunt știuca, șalăul și bibanul în acest moment al anului, dar și somnul ori crapul. Iar dintre cei de import, dorada, lupul de mare și versatilul somon. Mai putem alege și creveți sau langustine congelate ori midii și scoici. Pentru cine e iubitor de fructe de mare să nu uităm nici calamarii ori caracatița.
Variante de prânz cu pește:
Pentru cină se potrivesc salate reci sau calde, dar și fructe de mare din belșug, gătite pe grătar sau trase repede la tigaie:
Cel mai ieftin pește (și foarte versatil) este cel în conserve. Alege-l pe cel natural fie el ton, sardină, macrou, hering sau altă variantă.
Pentru cine știe să curețe și să pregătească peștele înainte de gătit, raioanele de pescărie cu pește proaspăt din piețe sunt o soluție. Cine îl vrea gata curățat și filetat îl ia din frigiderul de la Lidl, Kaufland sau Carrefour.
Nu vă feriți nici de peștele congelat, important este să verificați eticheta pentru a nu conține și conservanți și aditivi. Evitați totuși peștele din zonele cele mai contaminate (coastele Japoniei, China, șalăul de Nil). E mai ieftin, dar și mai nesănătos.
Marile raioane de pescărie de la magazinele de tip Cash and Carry au sortimente variate și refrigerate și proaspete și congelate și prețuri mai reduse în general.
Pentru cine își permite peștele și fructele de mare proaspete aduse din Grecia, Italia, Spania sau Olanda sunt top, dar și prețul este pe măsură.
Și nu omite nici un bol de icre preparate în casă, doar cu ulei și lămâie.
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